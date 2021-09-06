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قوات موالية لزعيم الانقلاب في غينيا تعتقل قائد أركان الجيش ومدير الشرطة الوطنية

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قوات موالية لزعيم الانقلاب في غينيا تعتقل قائد أركان الجيش ومدير الشرطة الوطنية قوات موالية لزعيم الانقلاب في غينيا تعتقل قائد أركان الجيش ومدير الشرطة الوطنية

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اعتقلت قوات موالية لقائد الانقلاب في غينيا، مامادي دومبويا، اليوم الاثنين، قائد الأركان العام للجيوش الغينية، الجنرال ناموري تراوري، والمدير العام للشرطة الوطنية، الجنرال أنسوماني بافوي كامارا.

وبحسب موقع «غينيا نيوز»، فإنه، وعقب كلمة ألقاها قائد الانقلاب، خلال اجتماع مع وزير الدفاع محمد دياني، وقادة أركان الجيش الغيني، في قصر الشعب؛ تم اقتياد الجنرال ناموري تراوري، والجنرال أنسوماني بافوي كامارا، إلى مقر الشرطة الوطنية.

ووفقا للموقع الإخباري، لم تتضح الأسباب وراء هذا الإجراء، الذي قام به الانقلابيون.

واجتمع دومبويا مع كبار الوزراء والشخصيات في نظام الرئيس المعتقل، ألفا كوندي، وكذلك قيادات الجيش؛ ووعد بتشكيل حكومة وحدة في بلاده.

وأكد قائد الانقلاب أن كوناكري ستفي بجميع التزاماتها في قطاعي الاقتصاد والمناجم.

كانت القوات الخاصة الغينية الموالية لدومبويا أعلنت، أمس، احتجاز الرئيس ألفا كوندي، وتعطيل العمل بالدستور، وإغلاق الحدود البرية والجوية للبلاد.

وبدأت القوات الخاصة في بعث رسائل لطمأنة الشعب الغيني، بعدما تعهدت "بتجنب أخطاء الماضي"؛ داعية إلى "الالتزام بالهدوء وبقاء الجنود في ثكناتهم العسكرية".

المصرى اليوم

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