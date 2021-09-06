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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، توجيه الشكر لحسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عقب عامين من توليه المنصب.

وخاض البدري 10 مباريات في ولايته لمنتخب مصر لم يخسر خلالهم في أي مباراة وفاز في 6 وتعادل في 4.

وجاءت الإقالة عقب الأداء الباهت الذي ظهر عليه منتخب مصر خلال ولاية البدري والانتقادات المستمرة للمدير الفني من قبل الجماهير والإعلام.

نستعرض من خلال التقرير التالي 3 نجوم ربما يكونوا هم الأسعد برحيل حسام البدري عن ولايتة الفنية في منتخب مصر.

أولاً.. مصطفى محمد

انفعال شديد ونادر ما نراه من مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك المُعار حاليًا لصفوف جالاتا سراي التركي، عقب تسدجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجابون بالوقت القاتل من عمر المباراة، كذلك عقب صافرة النهاية وتلفظه ضد الجهاز الفني قبل أن يخرج اللاعب بتصريحات لتهدئة الأوضاع خلال لقاء تليفزيوني بالأمس والخروج من الأزمة بذكاء.

البدري انتقد مصطفى محمد في أوج تألقه بقميص الزمالك وأشار إلى أن اللاعب لازال لديه الكثير لتقديمه كي يكون مهاجم منتخب مصر، كما ظهر اعتماد البدري على محمد شريف بشكل أساسي خلال أخر مباراتين، في الوقت الذي قارن البدري خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة مصر وأنجولا بين موقف مصطفى من عدم الحضور لمعسكر الفراعنة وبين موقف زميله أحمد توفيق.

ثانيًا.. محمد صلاح

تعددت الظروف والملابسات والأعذار والأسباب، وفي النهاية نتيجة واحدة، محمد صلاح نجم الكرة المصرية الأول وهداف الدوري الانجليزي وجناح ليفربول الطائر لم يشارك مع منتخب مصر خلال عامين من ولاية البدري سوى في 3 مباريات فقط، تحت شعار صدق أو لا تصدق.

تقارير عديدة أشارت إلى أن السبب الرئيسي في أعذار صلاح لتمثيل منتخب مصر ليس بسبب خلافاته السابقة مع اتحاد الكرة المصري فحسب، بل أن وجود البدري على رأس الجهاز الفني هو السبب الأبرز.

ثالثاً.. أحمد فتحي

رغم تقدم عمره إلا أن حلمه لازال قائمًا بتمثيل منتخب مصر الأول خاصةً في ظل أزمة الجبهة اليمنى التي عانى منها منتخب الفراعنة في الفترة الأخيرة ما بين اصابات وغيابات عديدة وعدم وجود الللاعب القادر على شغل هذا المركز بنجاح، وربما يكون «جوكر» الكرة المصرية ونجم بيراميدز الحالي واحد من السعداء برحيل البدري، بعدما أغلق الأخير جميع الأبواب في وجهه لتمثيل المنتخب الوطني وتكون الفرصة سانحة أمامه للاستعانة بخبراته من قبل المدير الفني القادم.