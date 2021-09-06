مجلس الدولة يحسم نزاع «البيت الفني للمسرح» و«البحث العلمي» بسبب 10 آلاف جنيه

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انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام البيت الفنى للمسرح بأداء مبلغ ١٠ آلاف و٨٧٥ جنيها لأكاديمية البحث العلمي، قيمة تغليف أحواض الزرع الممتدة على كل أسوار المنشأة بالرخام.

وقالت الفتوى: "عام ٢٠٠٢ تم التعاقد بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبين البيت الفني للمسرح، للانتفاع بالصالة الكائنة بمبنى الأكاديمية الواقع بشارع القصر العيني لمدة 25 سنة".

وتابعت: "قامت الأكاديمية بإجراء تطوير وصيانة لواجهاتها ومداخلها، وارتأت بناء على توجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات تحميل الجهات المنتفعة بالمبنى نصيبها من التكلفة، وقامت الأكاديمية بمطالبة البيت الفني للمسرح بجزء من تلك التجديدات قيمتها ٦١٤ ألفا و٧٨٧ جنيهًا، على سند من أن تلك التجديدات شملت مدخل المسرح، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص على أحقية البيت الفني للمسرح في إجراء الإصلاحات والتجديدات والتحسينات اللازمة للصالة فقط على نفقته ومسؤوليته– سواء ما يقع عبؤه أصلا عليه أم على المؤجر– دون الرجوع للطرف الأول، ويكون له وحده تحديد ما يراه من تحسينات وتعديلات وينفذها على نفقته وحدود ميزانيته، دون أي التزام على المؤجر".

وأضافت: "لما كانت الترميمات في الحالة المعروضة ليست بلازمة لحفظ العين، ولا لازمة للانتفاع بالعين محل الإيجار، فمن ثم تكون من قبيل الترميمات التحسينية الكمالية، والتى تمثل زيادة في قيمة العين المؤجرة ذاتها، ومن ثم تتحمل الأكاديمية تكاليف تلك التحسينات، دونما الرجوع على المستأجر بقيمتها، ذلك أن هذه التحسينات زادت من قيمة العين، وأن المستفيد منها إعمالا لنص المادة (592) من القانون المدنى هو المؤجر- وهذا هو الأصل- غير أنه بالرجوع إلى الخطاب الصادر من مدير عام المسرح الحديث عام ٢٠١٧ الموجه إلى رئيس أكاديمية البحث العلمي، والذى طلب فيه تغليف كل أحواض الزرع الممتدة على كل أسوار المنشأة بالرخام، وكذا كتاب المشرف على إدارة الشؤون الهندسية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالموافقة على تنفيذ تلك الأعمال على حساب البيت الفني للمسرح".

وانتهت الفتوى إلى أن قيمة تلك الأعمال يتحملها البيت الفني للمسرح، وقد بلغت قيمة تلك الأعمال– طبقا للبيان الصادر عن المشرف على إدارة الشؤون الهندسية بالأكاديمية- مبلغًا مقداره ١٠ آلاف و٨٧٥ جنيهًا، ومن ثم يتعين إلزام البيت الفنى للمسرح بهذا المبلغ ورفض ما عدا ذلك من طلبات .