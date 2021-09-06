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أشاد الدكتو أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، بما حققته مصر في التنافسية الدوليه في مجال الطرق والكباري، مؤكدا أن مصر حققت نقلة نوعية كبيره في هذا المجال حيث بلغت المركز ال ١١٨ عالميا في عام ٢٠١٤، ووصلت حاليا في عام ٢٠٢١ إلى المركز ال ٢٨ عالميا.

وأضاف أيمن غنيم، في حواره مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج المواجهة مع النفس، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، مساء اليوم، أن الإقتصاد المصري يعيش فترة غير مسبوقة ونمو غير عادي، وعلى سبيل المثال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي أقيمت على مساحة ١٧٠ الف فدان نقلت اكثر من ٦ونصف مليون نسمة ووفرت ٢ مليون فرصة عمل.

وتابع أنه بلغ تكلفة الحي السكني والحكومي ١٠ مليار جنية وبلغ إجمالي استمثارات المرحلة الأولى ٨٠٠ مليار جنية، ولم تتكلف خزينه الدولة جنيها واحدا منهم، مستدركا أنه عن تكلفة الحي الحكومي ٥٠ مليار جنية، وتم تمويله من عملية بيع الأراضي .

وفي السياق نفسه أشار إلى أن البنك المركزي المصري انتهج سياسية استهداف انخفاض التضخم، وبعد قرار التعويم في عام ٢٠١٦ ارتفع التضخم بشكل كبير، واتخذت الدوله إجراءات حاسمة، من خلال زيادة سعر الفائدة حوالي ٧٪؜ في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ وهذا إجراء عملي جدا، مما ساعد في تقليل التضخم، وانخفضت أسعار الفائدة تبعاً لذلك، حتى وصل سعر الإقراض والخصم إلى ٨،٧٥٪؜.