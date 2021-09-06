أخبار عاجلة

جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبير مصرفي : حققت نقلة نوعية في الطرق وبلغت المركز 28 عالميا

Print
خبير مصرفي : مصر حققت نقلة نوعية في الطرق وبلغت المركز 28 عالميا خبير مصرفي : حققت نقلة نوعية في الطرق وبلغت المركز 28 عالميا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتو أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، بما حققته في التنافسية الدوليه في مجال الطرق والكباري، مؤكدا أن مصر حققت نقلة نوعية كبيره في هذا المجال حيث بلغت المركز ال ١١٨ عالميا في عام ٢٠١٤، ووصلت حاليا في عام ٢٠٢١ إلى المركز ال ٢٨ عالميا.

وأضاف أيمن غنيم، في حواره مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج المواجهة مع النفس، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، مساء اليوم، أن الإقتصاد المصري يعيش فترة غير مسبوقة ونمو غير عادي، وعلى سبيل المثال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي أقيمت على مساحة ١٧٠ الف فدان نقلت اكثر من ٦ونصف مليون نسمة ووفرت ٢ مليون فرصة عمل.

وتابع أنه بلغ تكلفة الحي السكني والحكومي ١٠ مليار جنية وبلغ إجمالي استمثارات المرحلة الأولى ٨٠٠ مليار جنية، ولم تتكلف خزينه الدولة جنيها واحدا منهم، مستدركا أنه عن تكلفة الحي الحكومي ٥٠ مليار جنية، وتم تمويله من عملية بيع الأراضي .

وفي السياق نفسه أشار إلى أن البنك المركزي المصري انتهج سياسية استهداف انخفاض التضخم، وبعد قرار التعويم في عام ٢٠١٦ ارتفع التضخم بشكل كبير، واتخذت الدوله إجراءات حاسمة، من خلال زيادة سعر الفائدة حوالي ٧٪؜ في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ وهذا إجراء عملي جدا، مما ساعد في تقليل التضخم، وانخفضت الفائدة تبعاً لذلك، حتى وصل سعر الإقراض والخصم إلى ٨،٧٥٪؜.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا»

مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا»

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي