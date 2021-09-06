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رئيس محكمة النقض يهنئ أبوزيد برئاسة النيابة الإدارية

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رئيس محكمة النقض يهنئ أبوزيد برئاسة النيابة الإدارية رئيس محكمة النقض يهنئ أبوزيد برئاسة النيابة الإدارية

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استقبل المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح الاثنين، المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يرافقه المستشار حسني عبداللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني للمحكمة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تقلده منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

حضر اللقاء المستشارون محمود الهجرسي مدير مكتب فني لرئيس الهيئة للطعون وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وجيهان كمال مدير مكتب فني الجيزة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وأحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأشاد شوضة بالدور البارز والفعال الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري.

من جانبه، أكد المستشار عزت أبوزيد أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكل الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.

المصرى اليوم

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