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أكد الدكتو أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق أقصى مستوى لراحة المواطن، مشير الي أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت عمل أمورا في غاية الأهمية في هذا الصدد.

وأضاف أيمن غنيم، في حواره مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج المواجهة مع النفس، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، مساء اليوم، أن الدولة قدمت عدة مبادرات في غاية الاهمية في مقدمتها مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تكافل وكرامة، ومبادرة القرى الأكثر فقرا، لافتا إلى أن كلها لصالح المواطن المصري البسيط لجعل حياته أفضل بلاشك.

وتابع الدكتو أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أنه تم تخصيص ١٨ مليار جنية في ميزانية الدولة في عام ٢٠٢١ لمبادرة حياة كريمة، موضحا أن هذا الأمر لم يكن ممكنا بدون ترشيد الدعم، وهنا يجب التوضيح أنه ما يتم هو ترشيد الدعم وليس إلغاء الدعم.

وأكد الدكتو أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أن ترشيد الدعم ساعد الدولة على توفير ١٨ مليار جنية في ميزانية العام الحالي ٢٠٢١ لمبادرة حياة كريمة.