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قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتوجيه الشكر لحسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وانهاء مشواره مع المنصب اليوم الإثنين عقب تعادل الفراعنة مع المنتخب الجابوني، بمنافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

البدري تولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر في التاسع عشر من سبتمبر من عام 2019، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، واستمر على مدار 715 يومًا في منصبه حتى تم توجيه الشكر له اليوم الاثنين.

نستعرض من خلال السطور التالية بلغة الأرقام ما حققه البدري مع منتخب مصر خلال ولايته الفنية.

قاد البدري منتخب مصر خلال 10 مباريات، نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 6 منهم والتعادل في 4 ولم يتلق الفراعنة في ولايته أي خسارة.

سجل منتخب مصر 14 هدفًا خلال ولاية البدري وسكن مرماه 4 أهداف.

الفوز الأكبر للبدري مع منتخب مصر كان في مباراة جزر القمر وانتصر الفراعنة برباعية نظيفة بالقاهرة، بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

مباراة وحيدة شهدت عدم تسجيل منتخب مصر أي أهداف خلال العشرة التي قاد فيهم البدري الولاية الفنية وكانت أمام جزر القمر بملعب الأخير بتصفيات أمم أفريقيا.

وأشرك البدري 39 لاعبًا خلال المباريات العشر التي قاد فيها الولاية الفنية لمنتخب مصر.