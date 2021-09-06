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منتخب الجزائر يصل المغرب لمواجهة بوركينا فاسو فى تصفيات المونديال

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منتخب الجزائر يصل المغرب لمواجهة بوركينا فاسو فى تصفيات المونديال منتخب الجزائر يصل المغرب لمواجهة بوركينا فاسو فى تصفيات المونديال

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وصل الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين، إلى مدينة مراكش المغربية، لخوض مباراته المرتقبة أمام بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات 2022.

واستقبل ممثلون عن الجامعة الملكية المغربية للعبة، بعثة منتخب الجزائر، التي تقدمها رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، قبل التوجه إلى فندق «فور سيزن»، الذي ستقيم فيه البعثة إلى غاية موعد المباراة، مساء يوم غد الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري على موقع «فيسبوك» صورا لوصول بعثة الجزائر إلى المغرب.

وأكد المدرب الجزائري جمال بلماضي، أن تشكيلته لن تتأثر بقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، 2022، قائلا: «نحن ذاهبون من أجل لعب كرة القدم فقط، ونضع الأمور السياسية جانبا».

وتطرق بلماضي إلى ما يمكن أن يثير قلقه عند وصوله لاعبيه إلى المغرب، قائلا: «يبدو أن درجة الحرارة هناك ستكون مرتفعة، ونأمل أن نتأقلم معها بشكل سريع»

المصرى اليوم

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