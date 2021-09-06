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الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

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الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع صفقة جديدة الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

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واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بصفقات قوية، استعداداً للموسم الجديد.

ونجح النادي السكندري في إتمام التعاقد مع أحمد عادل «ميسى» جناح نادي المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة 4 سنوات مقبلة، في صفقة إنتقال حر.

و رحب حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة بإنضمام «ميسى» لصفوف نادى الاتحاد السكندرى مُشيدين بقدرات اللاعب الفنية والبدنية كأحد اللاعبين المميزين.

يُذكر أن الاتحاد السكندري، دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من أحمد يحيى، حارس مرمى الإنتاج الحربي، ونادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي ومصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي ومحمد عبدالسلام، مدافع نادي الزملك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، والغاني مورو ساليفو والبوركين سعيدو سيمبوريه لاعب خط وسط المصري البورسعيدي.

المصرى اليوم

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