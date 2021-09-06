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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته النرويجية

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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته النرويجية تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته النرويجية

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تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيرته النرويجية إيني إريكسن سوريد، حيث تناولا سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين والنرويج في العديد من المجالات، فضلاً عن آخر التطورات على الساحتيّن الإقليمية والدولية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن الاتصال تضمّن التباحُث حول سبل مواصلة الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصةً في مجال الاستثمارات النرويجية والمشاركة في المشروعات القومية بمصر. كما اتفقا على مواصلة التشاور من أجل استمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص الملفات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الاتصال تطرق أيضاً إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، لاسيما على صعيد القضية الفلسطينية، حيث وجهت الوزيرة النرويجية الدعوة إلى الوزير شكري للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، والذي من المقرر عقده بنيويورك على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني وفي إطار جهود تقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، خاصةً مع الدور الهام الذي تضطلع به النرويج في إطار عمل لجنة الـAHLC.

المصرى اليوم

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