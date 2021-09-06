المحكمة ترفق تقرير كلية الدعوة الإسلامية بحصر تلفيات المتهمين بـ«أحداث المنصة»

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واصلت محكمة جنايات القاهر ة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المنصة».

وأرفقت المحكمة التقرير الوارد من كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بقيمة التلفيات التي حدثت أثناء وقائع القضية، وتضمن الكتاب وجود تلفيات في سيارات عميد الكلية وبعض الأساتذة، وقاعة المؤتمرات، إضافة إلى حريق ببدروم الكلية، وتم إصلاح جميع التلفيات على نفقة أعضاء هيئة التدريس نظراً لظروف التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة، وقُدرت قيمة التلفيات 5 آلاف جنيه.

كما ورد للمحكمة تقرير من مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية التابع لمشيخة الأزهر، يتضمن حدوث تلفيات بمركز الشيخ زايد عبارة عن تكسير 15 لوحا زجاجيا، وتكسير زجاج الباب الرئيسي، وتم الإصلاح بمعرفة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، واحتوى التقرير على حصر بقيمة التلفيات 89 أف جنيه.