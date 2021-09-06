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النيابة تقدم تقرير «النقل العام» حول اعتداءات المتظاهرين بـ«أاحداث المنصة»

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النيابة تقدم تقرير «النقل العام» حول اعتداءات المتظاهرين بـ«أاحداث المنصة» النيابة تقدم تقرير «النقل العام» حول اعتداءات المتظاهرين بـ«أاحداث المنصة»

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نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاس المستشار محمد فهمي، الاثنين، محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المنصة» .

وقدمت النيابة كتابا واردا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية لهيئة النقل العام، مُرفق به بيان بخطوط الأتوبيس المار بطريق النصر والشوارع المتفرعة بمناطق المنصة والنصب التذكاري وجامعة الأزهر، كما وردت مُذكرة من قسم الحوادث المركزية يتضمن تعدى بعض المتظاهرين على السيارة رقم 206 خدمة خاصة التابعة لإدارة الرقابة والمعين عليها السائق محمود هاشم، وإصابته، يوم 14 أغسطس 2013،وأوضحت المذكرة أن السائق أثناء قيادته للسيارة قادماً من محطة عبد المنعم رياض باتجاه الإدارة العامة، وقبل منزل 6 أكتوبر عند طريق النصر فوجئ بعدد كبير من المُتظاهرين يعتدون عليه، ويقومون بإجباره على ترك السيارة، وتم استخدامها من قبلهم كساتر.

كما تضمن التقرير المُقدم قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارة وقُدرت بـ21 ألفا و810 جنيهات.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، إضافة إلى أنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي.

المصرى اليوم

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