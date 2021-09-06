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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، بعد إقالة حسام البدري عقب التعادل مع الجابون في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قرر إقالة حسام البدري، المدير الفنني لمنتخب مصر، بعد التعادل الفراعنة مع الجابون بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس» بوك«:»الاعلان بعد قليل فينجادا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر«.

يُذكر أن حسام البدري، تعرض لانتقادات لاذعة في الساعات الماضية، بسبب الأداء السيئ الذي ظهر عليه المنتخب منذ توزليه المسئولية الفنية عام 2019، خلفًا للمكسيكي خافيير أجييري.