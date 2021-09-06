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شوبير يكشف خليفة البدري في

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شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب شوبير يكشف خليفة البدري في

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، بعد إقالة حسام البدري عقب التعادل مع الجابون في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى قطر 2022.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قرر إقالة حسام البدري، المدير الفنني لمنتخب ، بعد التعادل الفراعنة مع الجابون بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس» بوك«:»الاعلان بعد قليل فينجادا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر«.

يُذكر أن حسام البدري، تعرض لانتقادات لاذعة في الساعات الماضية، بسبب الأداء السيئ الذي ظهر عليه منذ توزليه المسئولية الفنية عام 2019، خلفًا للمكسيكي خافيير أجييري.

المصرى اليوم

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