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ألمانيا تتهم بشن هجوم إلكتروني على البرلمان

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ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان ألمانيا تتهم بشن هجوم إلكتروني على البرلمان
طالبت موسكو بوضع حد لهذه الأنشطة فوراً

ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان

اتهمت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الاثنين)، بشن هجوم إلكتروني جديد على البرلمان الألماني.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، أن الألمانية لديها معلومات يعتد بها بأن أنشطة الكتابة المدسوسة على الموقع منسوبة لعاملين بالقطاع الإلكتروني تابعين للدولة الروسية أو لجهاز المخابرات العسكرية الروسي، وفقاً لـ"رويترز".

وشددت على أن "هذا السلوك الروسي غير مقبول ويشكل تهديداً لألمانيا".

ولفتت المتحدثة إلى أن الحكومة الاتحادية تدعو روسيا أن تضع حداً على الفور لمثل هذه الأنشطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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