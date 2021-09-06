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تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط)

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تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط) تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط)

الكلية

الحد الأدنى

طب المنصورة

386

طب الزقازيق

382

طب الإسكندرية

382

طب طنطا

381

طب كفر الشيخ

381

طب القاهرة

380

طب بور سعيد

379

طب عين شمس

378

طب أسنان المنصورة

378

طب فاقوس

378

طب المنوفية بشبين الكوم

378

هندسة بترول و تعدين السويس

378

طب بنها

377

طب أسنان المنوفية

376

طب جنوب الوادي

376

طب حلوان

376

طب قناة السويس بالإسماعيلية

375

طب سوهاج

375

طب الفيوم

374

طب أسنان طنطا

374

طب السويس

374

طب أسنان الزقازيق

374

طب أسنان الإسكندرية

373.5

طب أسيوط

373

طب أسنان كفر الشيخ

373

طب بني سويف

373

طب المنيا

373

طب أسوان

372

طب الوادي الجديد

372

طب أسنان القاهرة

372

طب أسنان عين شمس

372

طب أسنان جنوب الوادي

371

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية

371

طب أسنان الفيوم

371

طب أسنان السويس

371

طب أسنان أسيوط

370

طب أسنان بني سويف

370

طب أسنان المنيا

370

علاج طبيعي كفر الشيخ

368

علاج طبيعي بنها

367

صيدلة المنصورة

367

صيدلة جنوب الوادي

367

صيدلة سوهاج

367

صيدلة دمنهور

366

صيدلة طنطا

366

علاج طبيعي السويس

366

صيدلة الزقازيق

366

علاج طبيعي القاهرة

366

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ

365

علاج طبيعي بني سويف

365

صيدلة المنوفية

365

صيدلة بور سعيد

364

علاج طبيعي جنوب الوادي

364

صيدلة الإسكندرية

364

صيدلة القاهرة

364

صيدلة أسيوط

364

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية

364

صيدلة عين شمس

363.5

صيدلة الفيوم

363

صيدلة مدينة السادات

363

صيدلة بني سويف

363

صيدلة حلوان

363

صيدلة المنيا

363

طب بيطري المنصورة

359

طب بيطري الزقازيق

358

طب بيطري سوهاج

358

طب بيطري كفر الشيخ

358

طب بيطري جنوب الوادي

357

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم

357

طب بيطري المنيا

357

طب بيطري المنوفية

357

طب بيطري الإسكندرية

357

طب بيطري دمنهور

357

هندسة القاهرة

356

طب بيطري القاهرة

356

طب بيطري أسيوط

356

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم

356

حاسبات ومعلومات قنا علوم

356

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم

356

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم

356

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

356

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

355.5

طب بيطري بنها

355

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم

355

هندسة المنصورة

355

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

354

طب بيطري أسوان

354

هندسة دمياط

354

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

354

طب بيطري بني سويف

353

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

353

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

353

طب بيطري مدينة السادات

353

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم

353

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

353

طب بيطري العريش

352

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

352

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

352

طب بيطري مطروح

352

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم

351

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم

351

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

351

طب بيطري الوادي الجديد

351

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم

351

ألسن كفر الشيخ

351

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

350

حاسبات و معلومات العريش علوم

350

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

350

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

350

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

350

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

350

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

350

حاسبات ومعلومات السويس علوم

349

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

349

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

349

هندسة عين شمس

349

و علوم سياسية القاهرة

348

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

348

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

347

هندسة الإسكندرية

347

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

346

هندسة طنطا

344

علوم سوهاج

344

علوم دمنهور

343

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

343

هندسة كفر الشيخ

342

علوم كفر الشيخ

342

هندسة الزقازيق

341

سياسة واقتصاد السويس

341

علوم جنوب الوادي

341

علوم القاهرة

340

علوم الإسكندرية

340

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية

340

علوم الزقازيق

340

معهد فني صحى طنطا

340

هندسة المنوفية بشبين الكوم

340

ألسن عين شمس

339

سياسة واقتصاد بني سويف

339

تمريض المنصورة

339

علوم المنصورة

339

هندسة بور سعيد

338

علوم أسيوط

338

تمريض طنطا

338

ألسن الفيوم

338

معهد فني صحى المنصوره

338

معهد فني صحى الزقازيق

337

ألسن بني سويف

337

علوم طنطا

337

ألسن الأقصر

337

هندسة حلوان

336

علوم عين شمس

336

علوم بنها

336

علوم المنيا

336

ألسن أسوان

336

تمريض بور سعيد

336

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

335

ألسن المنيا

335

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

335

هندسة بنها

335

علوم المنوفية بشبين الكوم

335

علوم الفيوم

334

هندسة السويس

334

علوم بني سويف

334

علوم أسوان

334

ألسن سوهاج

334

علوم قناة السويس بالإسماعيلية

334

علوم دمياط

334

علوم بور سعيد

334

علوم حلوان

333

علوم السويس

333

هندسة بنها بشبرا

333

هندسة سوهاج

332

علوم الوادي الجديد

332

علوم العريش

332

علوم بنات عين شمس

332

علوم الارض بني سويف

331

فنون تطبيقية بنها

331

فنى صحي جنوب الوادي

331

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

331

هندسة حلوان بالمطرية

331

معهد فني صحى الاسكندريه

331

تمريض دمياط

330

آثار الزقازيق بصان الحجر

329

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

329

هندسة الفيوم

329

هندسة بني سويف

329

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف

328

هندسة جنوب الوادي

328

هندسة أسوان

328

هندسة المنيا

328

هندسة أسيوط

327.5

معهد فني صحى بنها

327

معهد فني صحى سوهاج

327

هندسة الطاقة أسوان

327

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ

326

الاعاقة والتأهيل بني سويف

326

فنون تطبيقية حلوان

325

معهد فني صحى بنى سويف

325

علوم البترول والتعدين مطروح

324

آثار دمياط

324

تمريض الزقازيق

324

تمريض دمنهور

324

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة

324

تربية المنصورة

323

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة

323

تمريض المنوفية بشبين الكوم

323

تخطيط عمراني القاهرة

323

معهد فني صحى بور سعيد

322

معهد فني صحى اسماعيليه

321

آثار أسوان

321

آثار عين شمس

321

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة

321

تربية الزقازيق

321

فنون تطبيقية دمياط

320

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة

320

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة

320

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين

320

آثار القاهرة

319

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

319

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة

318

آثار الأقصر

318

فنون تطبيقية بني سويف

317

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

317

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

316

آثار و لغات مطروح

316

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

316

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة

316

تربية طنطا

316

تجارة المنصورة

316

آثار الفيوم

315

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

315

إعلام القاهرة

315

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة

315

معهد فني صحى اسيوط

315

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة

314

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم

314

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

314

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش

313

حاسبات ومعلومات السويس رياضة

313

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

313

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

313

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

312

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

312

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

312

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

312

تربية المنوفية بشبين الكوم

311

إعلام المنوفية

311

ثروة سمكية السويس

311

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

310

حاسبات و معلومات العريش رياضة

310

تربية دمنهور

310

زراعة دمنهور

310

تجارة الزقازيق

310

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط

310

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

309

آثار سوهاج

309

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

309

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

309

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

309

تمريض المنيا

309

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

309

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة

309

تجارة كفر الشيخ

308

تمريض أسيوط

308

تمريض جنوب الوادي

308

العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم

308

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

308

زراعة المنصورة

308

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

308

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

308

معهد فني صحى رياضه المنصورة

307

آثار جنوب الوادي

307

تربية المنيا

307

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة

306

تجارة سوهاج

306

معهد فني صحى رياضه طنطا

305

دار العلوم القاهرة

305

زراعة القاهرة

305

ألسن كفر الشيخ رياضة

305

تجارة دمياط

305

تجارة جنوب الوادي

304

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

304

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة

304

معهد فني صحى اسوان

303

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم

303

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة

303

فنون جميلة (عمارة) حلوان

303

سياسة واقتصاد السويس رياضة

303

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

303

حقوق الزقازيق

302

تربية مدينة السادات

302

تجارة طنطا

302

إعلام بني سويف

302

تمريض سوهاج

302

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة

301

تجارة بني سويف

301

زراعة دمياط

301

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

301

تجارة دمنهور

301

زراعة الإسكندرية

301

فنون جميلة (عمارة) المنصورة

301

تمريض بنها

300

تربية كفر الشيخ

299

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة

299

تربية الإسكندرية

299

تجارة بور سعيد

299

تجارة أسيوط

299

تجارة الإسكندرية

298

معهد فني صحى رياضه الزقازيق

298

معهد فني صحى امبابة

298

تجارة العريش

298

تربية بنها

297

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية

297

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

297

تربية بور سعيد

296

تجارة القاهرة

296

معهد فني صحى رياضه بنها

296

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد

296

زراعة عين شمس

296

تجارة بنها

296

تجارة المنوفية بشبين الكوم

296

تجارة أسوان

296

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

296

تربية طفولة مبكرة المنصورة

295

فنون جميلة (فنون) حلوان

295

تربية جنوب الوادي

295

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

295

إعلام جنوب الوادي

294

تجارة السويس

294

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

294

تجارة عين شمس

294

ألسن عين شمس رياضة

294

تجارة و إدارة أعمال حلوان

294

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

293

تربية عين شمس

293

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

293

فنون جميلة (فنون) أسيوط

293

علوم الإسكندرية رياضة

293

تربية رياضية بنين دمياط

293

زراعة طنطا

293

فنون جميلة (فنون) المنصورة

292.5

تجارة مدينة السادات

292

ألسن الفيوم رياضة

292

ألسن أسوان رياضة

291

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر

291

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

291

علوم القاهرة رياضة

291

زراعة الإسكندرية بسابا باشا

291

تربية سوهاج

290

ألسن بني سويف رياضة

290

زراعة الزقازيق

290

تجارة انتساب موجه المنصورة

289.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

289

فنون جميلة (فنون) المنيا

289

فنون جميلة (فنون) الأقصر

288

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

288

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

288

ألسن الأقصر رياضة

288

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب

288

علوم دمنهور رياضة

288

فنون جميلة (عمارة) المنيا

287

فنون جميلة (عمارة) أسيوط

287

ألسن المنيا رياضة

287

زراعة كفر الشيخ

287

علوم عين شمس رياضة

286

علوم المنصورة رياضة

286

تربية أسيوط

286

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

285

تربية الفيوم

285

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

285

زراعة المنوفية بشبين الكوم

285

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات

285

تجارة انتساب موجه دمياط

285

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

285

تمريض كفر الشيخ

285

تمريض القاهرة

284

علوم الزقازيق رياضة

284

ألسن سوهاج رياضة

284

حقوق المنيا

284

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية

284

زراعة جنوب الوادي

283

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية

283

علوم طنطا رياضة

283

زراعة سوهاج

283

علوم الارض بني سويف رياضة

283

زراعة بنها بمشتهر

283

تربية طفولة مبكرة المنوفية

282

علوم كفر الشيخ رياضة

282

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

282

تجارة انتساب موجه الزقازيق

282

تمريض أسوان

282

زراعة و موارد طبيعية أسوان

282

تمريض مطروح

282

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم

282

علوم بنها رياضة

282

حقوق سوهاج

282

تربية العريش

282

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

281

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

281

علوم حلوان رياضة

281

تربية بني سويف

281

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات

280

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

280

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

280

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

280

زراعة الفيوم

280

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

280

تربية طفولة مبكرة أسيوط

279

العلوم الزراعية البيئية العريش

279

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

279

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

278

علوم السويس رياضة

278

زراعة المنيا

278

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

278

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم

278

زراعة بني سويف

278

علوم دمياط رياضة

278

تربية جنوب الوادي بالغردقة

278

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

278

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية

277

علوم الفيوم رياضة

277

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة

277

علوم بور سعيد رياضة

277

معهد فني صحى رياضه بنى سويف

277

زراعة الوادي الجديد

277

إعلام القاهرة رياضة

277

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم

276

زراعة مطروح بفوكه

276

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

276

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

276

تربية حلوان

276

زراعة أسيوط

276

تربية (طفولة) طنطا

276

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات

275

علوم بني سويف رياضة

275

علوم أسوان رياضة

275

علوم جنوب الوادي رياضة

275

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

275

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

274.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

274

تربية نوعية الزقازيق

274

زراعة الإسكندرية رياضة

274

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

274

زراعة القاهرة رياضة

273

آداب المنصورة

273

تربية الزقازيق رياضة

273

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

273

علوم أسيوط رياضة

272

علوم بنات عين شمس رياضة

272

تربية (طفولة) كفر الشيخ

272

تمريض الإسكندرية

272

تجارة انتساب موجه أسوان

271

علوم المنيا رياضة

271

تربية طنطا رياضة

271

علوم العريش رياضة

271

تربية نوعية طنطا

271

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

271

زراعة عين شمس رياضة

270

علوم سوهاج رياضة

270

آداب القاهرة

270

علوم الوادي الجديد رياضة

270

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة

270

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

270

تجارة انتساب موجه دمنهور

270

تربية بنات عين شمس

269.5

دار العلوم الفيوم

269

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

269

تجارة انتساب موجه طنطا

269

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

269

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

269

إعلام المنوفية رياضة

268

تمريض عين شمس

268

تربية السويس

268

دار العلوم انتساب موجه القاهرة

268

تربية طفولة مبكرة دمنهور

268

دار العلوم أسوان

268

تربية نوعية المنيا

267

تجارة انتساب موجه القاهرة

267

تمريض بني سويف

266

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم

266

تربية طفولة مبكرة المنيا

266

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

266

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة

266

تربية الإسكندرية رياضة

265

تربية نوعية المنصورة

265

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة

265

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

265

دار العلوم المنيا

265

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

264

زراعة دمياط رياضة

264

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

264

تجارة انتساب موجه بني سويف

263.5

تجارة انتساب موجه أسيوط

263.5

تجارة انتساب موجه عين شمس

263

تجارة انتساب موجه بنها

263

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

263

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

263

تربية المنصورة رياضة

263

زراعة كفر الشيخ رياضة

263

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

263

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد

263

زراعة المنصورة رياضة

262

تربية عين شمس رياضة

262

تربية بور سعيد رياضة

262

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة

262

معهد فني صحى رياضه سوهاج

262

تجارة انتساب موجه بور سعيد

262

تجارة انتساب موجه سوهاج

261.5

تربية نوعية كفر الشيخ

261

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم

261

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

261

آداب الزقازيق

261

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم

261

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة

260

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

260

تربية نوعية الإسكندرية

260

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل

260

تربية طفولة مبكرة الفيوم

260

تجارة انتساب موجه السويس

260

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

260

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

259

تجارة انتساب موجه العريش

259

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم

259

إعلام بني سويف رياضة

258

آداب بنها

258

العالي ترميم الآثار بأبي قير

258

تربية طفولة مبكرة القاهرة

258

تربية حلوان رياضة

258

معهد فني صحى رياضه اسيوط

258

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة

258

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

258

أقتصاد منزلى العريش

258

زراعة الزقازيق رياضة

257

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية

257

تربية الفيوم رياضة

257

تربية طفولة مبكرة بني سويف

257

إعلام جنوب الوادي رياضة

257

تمريض الفيوم

257

تمريض حلوان

256

فنى صحي جنوب الوادي رياضة

256

آداب الإسكندرية

256

معهد فني صحى رياضه اسوان

256

معهد فني صحى رياضه امبابة

256

الفني لترميم الآثار بالاقصر

256

آداب العريش

256

آداب طنطا

255

آداب عين شمس

255

حقوق جنوب الوادي

255

معهد فني صحى رياضه بور سعيد

255

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم

255

تربية طفولة مبكرة مطروح

255

المصرى اليوم

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