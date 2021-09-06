تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط)

الكلية
الحد الأدنى
طب المنصورة
386
طب الزقازيق
382
طب الإسكندرية
382
طب طنطا
381
طب كفر الشيخ
381
طب القاهرة
380
طب بور سعيد
379
طب عين شمس
378
طب أسنان المنصورة
378
طب فاقوس
378
طب المنوفية بشبين الكوم
378
هندسة بترول و تعدين السويس
378
طب بنها
377
طب أسنان المنوفية
376
طب جنوب الوادي
376
طب حلوان
376
طب قناة السويس بالإسماعيلية
375
طب سوهاج
375
طب الفيوم
374
طب أسنان طنطا
374
طب السويس
374
طب أسنان الزقازيق
374
طب أسنان الإسكندرية
373.5
طب أسيوط
373
طب أسنان كفر الشيخ
373
طب بني سويف
373
طب المنيا
373
طب أسوان
372
طب الوادي الجديد
372
طب أسنان القاهرة
372
طب أسنان عين شمس
372
طب أسنان جنوب الوادي
371
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية
371
طب أسنان الفيوم
371
طب أسنان السويس
371
طب أسنان أسيوط
370
طب أسنان بني سويف
370
طب أسنان المنيا
370
علاج طبيعي كفر الشيخ
368
علاج طبيعي بنها
367
صيدلة المنصورة
367
صيدلة جنوب الوادي
367
صيدلة سوهاج
367
صيدلة دمنهور
366
صيدلة طنطا
366
علاج طبيعي السويس
366
صيدلة الزقازيق
366
علاج طبيعي القاهرة
366
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ
365
علاج طبيعي بني سويف
365
صيدلة المنوفية
365
صيدلة بور سعيد
364
علاج طبيعي جنوب الوادي
364
صيدلة الإسكندرية
364
صيدلة القاهرة
364
صيدلة أسيوط
364
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية
364
صيدلة عين شمس
363.5
صيدلة الفيوم
363
صيدلة مدينة السادات
363
صيدلة بني سويف
363
صيدلة حلوان
363
صيدلة المنيا
363
طب بيطري المنصورة
359
طب بيطري الزقازيق
358
طب بيطري سوهاج
358
طب بيطري كفر الشيخ
358
طب بيطري جنوب الوادي
357
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم
357
طب بيطري المنيا
357
طب بيطري المنوفية
357
طب بيطري الإسكندرية
357
طب بيطري دمنهور
357
هندسة القاهرة
356
طب بيطري القاهرة
356
طب بيطري أسيوط
356
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم
356
حاسبات ومعلومات قنا علوم
356
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم
356
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم
356
حاسبات ومعلومات دمياط علوم
356
حاسبات ومعلومات المنيا علوم
355.5
طب بيطري بنها
355
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم
355
هندسة المنصورة
355
حاسبات ومعلومات طنطا علوم
354
طب بيطري أسوان
354
هندسة دمياط
354
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم
354
طب بيطري بني سويف
353
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم
353
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم
353
طب بيطري مدينة السادات
353
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم
353
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية
353
طب بيطري العريش
352
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم
352
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم
352
طب بيطري مطروح
352
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم
351
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم
351
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم
351
طب بيطري الوادي الجديد
351
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم
351
ألسن كفر الشيخ
351
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم
350
حاسبات و معلومات العريش علوم
350
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم
350
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم
350
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم
350
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم
350
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم
350
حاسبات ومعلومات السويس علوم
349
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم
349
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية
349
هندسة عين شمس
349
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة
348
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف
348
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف
347
هندسة الإسكندرية
347
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
346
هندسة طنطا
344
علوم سوهاج
344
علوم دمنهور
343
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية
343
هندسة كفر الشيخ
342
علوم كفر الشيخ
342
هندسة الزقازيق
341
سياسة واقتصاد السويس
341
علوم جنوب الوادي
341
علوم القاهرة
340
علوم الإسكندرية
340
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية
340
علوم الزقازيق
340
معهد فني صحى طنطا
340
هندسة المنوفية بشبين الكوم
340
ألسن عين شمس
339
سياسة واقتصاد بني سويف
339
تمريض المنصورة
339
علوم المنصورة
339
هندسة بور سعيد
338
علوم أسيوط
338
تمريض طنطا
338
ألسن الفيوم
338
معهد فني صحى المنصوره
338
معهد فني صحى الزقازيق
337
ألسن بني سويف
337
علوم طنطا
337
ألسن الأقصر
337
هندسة حلوان
336
علوم عين شمس
336
علوم بنها
336
علوم المنيا
336
ألسن أسوان
336
تمريض بور سعيد
336
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
335
ألسن المنيا
335
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية
335
هندسة بنها
335
علوم المنوفية بشبين الكوم
335
علوم الفيوم
334
هندسة السويس
334
علوم بني سويف
334
علوم أسوان
334
ألسن سوهاج
334
علوم قناة السويس بالإسماعيلية
334
علوم دمياط
334
علوم بور سعيد
334
علوم حلوان
333
علوم السويس
333
هندسة بنها بشبرا
333
هندسة سوهاج
332
علوم الوادي الجديد
332
علوم العريش
332
علوم بنات عين شمس
332
علوم الارض بني سويف
331
فنون تطبيقية بنها
331
فنى صحي جنوب الوادي
331
الاعاقة والتأهيل الزقازيق
331
هندسة حلوان بالمطرية
331
معهد فني صحى الاسكندريه
331
تمريض دمياط
330
آثار الزقازيق بصان الحجر
329
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد
329
هندسة الفيوم
329
هندسة بني سويف
329
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف
328
هندسة جنوب الوادي
328
هندسة أسوان
328
هندسة المنيا
328
هندسة أسيوط
327.5
معهد فني صحى بنها
327
معهد فني صحى سوهاج
327
هندسة الطاقة أسوان
327
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ
326
الاعاقة والتأهيل بني سويف
326
فنون تطبيقية حلوان
325
معهد فني صحى بنى سويف
325
علوم البترول والتعدين مطروح
324
آثار دمياط
324
تمريض الزقازيق
324
تمريض دمنهور
324
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة
324
تربية المنصورة
323
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة
323
تمريض المنوفية بشبين الكوم
323
تخطيط عمراني القاهرة
323
معهد فني صحى بور سعيد
322
معهد فني صحى اسماعيليه
321
آثار أسوان
321
آثار عين شمس
321
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة
321
تربية الزقازيق
321
فنون تطبيقية دمياط
320
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة
320
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة
320
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين
320
آثار القاهرة
319
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة
319
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة
318
آثار الأقصر
318
فنون تطبيقية بني سويف
317
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة
317
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة
316
آثار و لغات مطروح
316
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة
316
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة
316
تربية طنطا
316
تجارة المنصورة
316
آثار الفيوم
315
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة
315
إعلام القاهرة
315
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة
315
معهد فني صحى اسيوط
315
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة
314
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم
314
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة
314
الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش
313
حاسبات ومعلومات السويس رياضة
313
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة
313
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة
313
حاسبات ومعلومات قنا رياضة
312
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة
312
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة
312
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
312
تربية المنوفية بشبين الكوم
311
إعلام المنوفية
311
ثروة سمكية السويس
311
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة
310
حاسبات و معلومات العريش رياضة
310
تربية دمنهور
310
زراعة دمنهور
310
تجارة الزقازيق
310
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط
310
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة
309
آثار سوهاج
309
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة
309
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
309
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين
309
تمريض المنيا
309
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة
309
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة
309
تجارة كفر الشيخ
308
تمريض أسيوط
308
تمريض جنوب الوادي
308
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم
308
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة
308
زراعة المنصورة
308
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق
308
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة
308
معهد فني صحى رياضه المنصورة
307
آثار جنوب الوادي
307
تربية المنيا
307
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة
306
تجارة سوهاج
306
معهد فني صحى رياضه طنطا
305
دار العلوم القاهرة
305
زراعة القاهرة
305
ألسن كفر الشيخ رياضة
305
تجارة دمياط
305
تجارة جنوب الوادي
304
تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان
304
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة
304
معهد فني صحى اسوان
303
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم
303
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة
303
فنون جميلة (عمارة) حلوان
303
سياسة واقتصاد السويس رياضة
303
تربية طفولة مبكرة الزقازيق
303
حقوق الزقازيق
302
تربية مدينة السادات
302
تجارة طنطا
302
إعلام بني سويف
302
تمريض سوهاج
302
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة
301
تجارة بني سويف
301
زراعة دمياط
301
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية
301
تجارة دمنهور
301
زراعة الإسكندرية
301
فنون جميلة (عمارة) المنصورة
301
تمريض بنها
300
تربية كفر الشيخ
299
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة
299
تربية الإسكندرية
299
تجارة بور سعيد
299
تجارة أسيوط
299
تجارة الإسكندرية
298
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
298
معهد فني صحى امبابة
298
تجارة العريش
298
تربية بنها
297
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية
297
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
297
تربية بور سعيد
296
تجارة القاهرة
296
معهد فني صحى رياضه بنها
296
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد
296
زراعة عين شمس
296
تجارة بنها
296
تجارة المنوفية بشبين الكوم
296
تجارة أسوان
296
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
296
تربية طفولة مبكرة المنصورة
295
فنون جميلة (فنون) حلوان
295
تربية جنوب الوادي
295
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
295
إعلام جنوب الوادي
294
تجارة السويس
294
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية
294
تجارة عين شمس
294
ألسن عين شمس رياضة
294
تجارة و إدارة أعمال حلوان
294
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات
293
تربية عين شمس
293
تربية طفولة مبكرة بور سعيد
293
فنون جميلة (فنون) أسيوط
293
علوم الإسكندرية رياضة
293
تربية رياضية بنين دمياط
293
زراعة طنطا
293
فنون جميلة (فنون) المنصورة
292.5
تجارة مدينة السادات
292
ألسن الفيوم رياضة
292
ألسن أسوان رياضة
291
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر
291
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا
291
علوم القاهرة رياضة
291
زراعة الإسكندرية بسابا باشا
291
تربية سوهاج
290
ألسن بني سويف رياضة
290
زراعة الزقازيق
290
تجارة انتساب موجه المنصورة
289.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا
289
فنون جميلة (فنون) المنيا
289
فنون جميلة (فنون) الأقصر
288
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية
288
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
288
ألسن الأقصر رياضة
288
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
288
علوم دمنهور رياضة
288
فنون جميلة (عمارة) المنيا
287
فنون جميلة (عمارة) أسيوط
287
ألسن المنيا رياضة
287
زراعة كفر الشيخ
287
علوم عين شمس رياضة
286
علوم المنصورة رياضة
286
تربية أسيوط
286
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
285
تربية الفيوم
285
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان
285
زراعة المنوفية بشبين الكوم
285
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات
285
تجارة انتساب موجه دمياط
285
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة
285
تمريض كفر الشيخ
285
تمريض القاهرة
284
علوم الزقازيق رياضة
284
ألسن سوهاج رياضة
284
حقوق المنيا
284
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية
284
زراعة جنوب الوادي
283
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية
283
علوم طنطا رياضة
283
زراعة سوهاج
283
علوم الارض بني سويف رياضة
283
زراعة بنها بمشتهر
283
تربية طفولة مبكرة المنوفية
282
علوم كفر الشيخ رياضة
282
تجارة انتساب موجه الإسكندرية
282
تجارة انتساب موجه الزقازيق
282
تمريض أسوان
282
زراعة و موارد طبيعية أسوان
282
تمريض مطروح
282
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم
282
علوم بنها رياضة
282
حقوق سوهاج
282
تربية العريش
282
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس
281
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام
281
علوم حلوان رياضة
281
تربية بني سويف
281
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
280
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ
280
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
280
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور
280
زراعة الفيوم
280
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات
280
تربية طفولة مبكرة أسيوط
279
العلوم الزراعية البيئية العريش
279
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
279
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ
278
علوم السويس رياضة
278
زراعة المنيا
278
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
278
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم
278
زراعة بني سويف
278
علوم دمياط رياضة
278
تربية جنوب الوادي بالغردقة
278
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية
278
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية
277
علوم الفيوم رياضة
277
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة
277
علوم بور سعيد رياضة
277
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
277
زراعة الوادي الجديد
277
إعلام القاهرة رياضة
277
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم
276
زراعة مطروح بفوكه
276
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى
276
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
276
تربية حلوان
276
زراعة أسيوط
276
تربية (طفولة) طنطا
276
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
275
علوم بني سويف رياضة
275
علوم أسوان رياضة
275
علوم جنوب الوادي رياضة
275
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا
275
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
274.5
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف
274
تربية نوعية الزقازيق
274
زراعة الإسكندرية رياضة
274
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان
274
زراعة القاهرة رياضة
273
آداب المنصورة
273
تربية الزقازيق رياضة
273
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي
273
علوم أسيوط رياضة
272
علوم بنات عين شمس رياضة
272
تربية (طفولة) كفر الشيخ
272
تمريض الإسكندرية
272
تجارة انتساب موجه أسوان
271
علوم المنيا رياضة
271
تربية طنطا رياضة
271
علوم العريش رياضة
271
تربية نوعية طنطا
271
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط
271
زراعة عين شمس رياضة
270
علوم سوهاج رياضة
270
آداب القاهرة
270
علوم الوادي الجديد رياضة
270
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة
270
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات
270
تجارة انتساب موجه دمنهور
270
تربية بنات عين شمس
269.5
دار العلوم الفيوم
269
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج
269
تجارة انتساب موجه طنطا
269
تربية (تعليم ابتدائي) بنها
269
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
269
إعلام المنوفية رياضة
268
تمريض عين شمس
268
تربية السويس
268
دار العلوم انتساب موجه القاهرة
268
تربية طفولة مبكرة دمنهور
268
دار العلوم أسوان
268
تربية نوعية المنيا
267
تجارة انتساب موجه القاهرة
267
تمريض بني سويف
266
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم
266
تربية طفولة مبكرة المنيا
266
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية
266
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة
266
تربية الإسكندرية رياضة
265
تربية نوعية المنصورة
265
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة
265
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية
265
دار العلوم المنيا
265
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة
264
زراعة دمياط رياضة
264
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم
264
تجارة انتساب موجه بني سويف
263.5
تجارة انتساب موجه أسيوط
263.5
تجارة انتساب موجه عين شمس
263
تجارة انتساب موجه بنها
263
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم
263
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف
263
تربية المنصورة رياضة
263
زراعة كفر الشيخ رياضة
263
تربية قناة السويس بالإسماعيلية
263
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد
263
زراعة المنصورة رياضة
262
تربية عين شمس رياضة
262
تربية بور سعيد رياضة
262
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة
262
معهد فني صحى رياضه سوهاج
262
تجارة انتساب موجه بور سعيد
262
تجارة انتساب موجه سوهاج
261.5
تربية نوعية كفر الشيخ
261
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم
261
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
261
آداب الزقازيق
261
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم
261
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة
260
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس
260
تربية نوعية الإسكندرية
260
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل
260
تربية طفولة مبكرة الفيوم
260
تجارة انتساب موجه السويس
260
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
260
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
259
تجارة انتساب موجه العريش
259
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم
259
إعلام بني سويف رياضة
258
آداب بنها
258
العالي ترميم الآثار بأبي قير
258
تربية طفولة مبكرة القاهرة
258
تربية حلوان رياضة
258
معهد فني صحى رياضه اسيوط
258
زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة
258
تجارة انتساب موجه مدينة السادات
258
أقتصاد منزلى العريش
258
زراعة الزقازيق رياضة
257
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
257
تربية الفيوم رياضة
257
تربية طفولة مبكرة بني سويف
257
إعلام جنوب الوادي رياضة
257
تمريض الفيوم
257
تمريض حلوان
256
فنى صحي جنوب الوادي رياضة
256
آداب الإسكندرية
256
معهد فني صحى رياضه اسوان
256
معهد فني صحى رياضه امبابة
256
الفني لترميم الآثار بالاقصر
256
آداب العريش
256
آداب طنطا
255
آداب عين شمس
255
حقوق جنوب الوادي
255
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
255
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم
255
تربية طفولة مبكرة مطروح
255