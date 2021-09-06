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اقترب البرتغالي فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة من تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الاول خلفا للمقال حسام البدري الذي تمت الاطاحة به منذ قليل

ووفقا لمصدر داخل أتحاد الكرة فان فينجادا سيتولي المهمة الفنية للمنتخب الفترة المقبلة لحين الاستقرار على الشكل الجديد للجهاز الفني

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.