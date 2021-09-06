المؤبد لـ8 متهمين في «جلب ومحاولة تهريب كوكايين» عبر ميناء القاهرة الجوي

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قضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد في اتهامهم بجلب ومحاولة تهريب المخدرات إلى داخل البلاد.

كانت النيابة احالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم جلب مواد مخدرة «كوكايين» ومحاولة تهريب داخل البلاد.

وكشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين على جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة «مخدر الكوكايين» أثناء قدومهم من إحدى الدول الاجنبية، محاولين تهريب المخدرات إلى داخل البلاد.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين عقدوا وصولهم لمطار القاهرة وخلال تفتيشهم من أحد مفتشين الجمارك في وعثر بداخل حقيبة أحد المتهمين على كمية كبيرة من مخدر«الكوكايين» مخبأه داخل جيب سرى، قام ضبطه وباقى المتهمين الذين كانوا معه، وبتفتيش حقائبهم الشخصية عثر بداخلها على مخدر «الكوكايين».