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رفض حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تقديم استقالته من تدريب المنتخب في ظل حالة الغضب الجماهيري تجاه أداء الفراعنة.

وطلب المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، من حسام البدري اليوم تقديم استقالته ولكن الأخير رفض.

وأكد حسام البدري، لرئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أنه لم يفشل في مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكأس الأمم الافريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم

وقال البدري إنه تحمل مع جهازه الفني واللاعبين أخطاء سابقة أضرت بالكرة المصرية مع ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون أن يتعرض المنتخب لأي خسارة في عهده.