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القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية

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القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية

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نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين ‏لدى سفاراتهم بجمهورية العربية للعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار ‏المشاهدة الميدانية للمشروعات التنموية العملاقة التي تشرف على تنفيذها القوات ‏المسلحة بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة ويتم تنفيذها بالسواعد المصرية.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل تضمن مراحل العمل والإنشاءات التي تم تنفيذها ‏وروعى في تصميمها إتباع أعلى معايير الجودة العالمية في مجال إنشاء المدن ‏والعواصم الذكية والتى تعتمد على إستخدام التكنولوجيا في شتى المجالات بما يعزز من ‏قدرة الدولة في إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية من خلال التحول الرقمي لكل مؤسسات ‏الدولة المصرية بالشكل الذي يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 ويسهم في إحداث نقلة ‏حضارية للمواطن المصري وتوفير الحياة الكريمة له، فضلاً عن إسهام العاصمة ‏الإدارية في زيادة فرص الإستثمار مما يؤدى إلى نمو الاقتصاد المصري بصورة ‏متميزة.‏

ووجه الملحقين العسكريين خلال جولتهم التفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة الشكر ‏والتقدير للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للإنتهاء من المشروع في أوقات قياسية ‏وبمعايير الجودة العالمية. ‏

المصرى اليوم

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