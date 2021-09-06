القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية

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نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية للعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار المشاهدة الميدانية للمشروعات التنموية العملاقة التي تشرف على تنفيذها القوات المسلحة بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة ويتم تنفيذها بالسواعد المصرية.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل تضمن مراحل العمل والإنشاءات التي تم تنفيذها وروعى في تصميمها إتباع أعلى معايير الجودة العالمية في مجال إنشاء المدن والعواصم الذكية والتى تعتمد على إستخدام التكنولوجيا في شتى المجالات بما يعزز من قدرة الدولة في إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية من خلال التحول الرقمي لكل مؤسسات الدولة المصرية بالشكل الذي يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 ويسهم في إحداث نقلة حضارية للمواطن المصري وتوفير الحياة الكريمة له، فضلاً عن إسهام العاصمة الإدارية في زيادة فرص الإستثمار مما يؤدى إلى نمو الاقتصاد المصري بصورة متميزة.
ووجه الملحقين العسكريين خلال جولتهم التفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للإنتهاء من المشروع في أوقات قياسية وبمعايير الجودة العالمية.