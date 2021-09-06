تنسيق المرحلة الثانية.. «عبدالغفار»: تخلف 2173 طالبًا عن التقدم برغباتهم.. واستنفاذ 6555 آخرين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، أنه بإعلان نتيجة المرحلة الثانية يكون تم توزيع 359 ألفا و907 طلاب من المرحلتين الأولى والثانية، من إجمالي الناجحين من الثانوية العامة والبالغ عددهم 429 الف طالب، مشيرًا إلى أن مكتب التنسيق انتهى من توزيع 240 ألف و849 طالب بالمرحلة الثانية، فيما تخلف 2173 طالب عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الانترنت من طلاب هذه المرحلة، واستنفذ 6555 طالب وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وقال وزير التعليم العالى، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الحد الأدنى الشعبة العلمية للقبول بكلية الطب البيطري سجل 85.6% والتمريض 62.43% والهندسة 79.75% والتخطيط العمرانى 78.78% والفنون التطبيقية 77.31% والحاسبات والمعلومات 75.12% والفنون الجميلة عمارة 70%، وتكنولوجيا العلوم الصحية 84.63%، والاستزراع المائي والمصايد البحرية 76.34%، والثروة السمكية 75.85%، والذكاء الاصطناعي 76.58%، والملاحة وتكنولوجيا الفضاء، 84.87%، وعلوم البترول والتعدين 79.02%، وعلوم الأرض 80.73%، والإعاقة والتأهيل 79.51%، والعلوم 78.78% للقبول بالجامعات.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الحد الأدنى للشعبة الأدبية الحد الأدنى للقبول بالآداب 63.17% للانتساب و64.63% للانتظام، والتجارة 63.65% الانتساب و65.85% للانتظام، الحقوق 61.21% للانتساب و62.92% للانتظام ودار العلوم 61.95% للانتساب و62.43% للانتظام والخدمة الاجتماعية 58.29% للانتساب و59.51% للانتظام، والسياحة 60.97% للقبول.

وأكد عبدالغفار، على وجود أماكن شاغرة ببعض الكليات المرحلة الثالثة بالإضافة إلى المعاهد العليا، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بحد أدنى 50% العلمي والأدبي بعد الانتهاء من مرحلة التحويلات، مشيرًا إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وأعلن وزير التعليم العالي، فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية اعتبارًا من الاربعاء المقبل 8 سبتمبر وحتى الأحد 12 سبتمبر، وبنسبة 10% من الطاقة الاستيعابية للكليات، مشيرًا إلى أن التحويلات وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي: التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط بشرط استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.