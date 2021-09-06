"قياس" يطلق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية بعدة مناطق

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لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص

انطلقت "الفترة الأولى" من اختبار القدرة المعرفية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة وتستمر إلى الثلاثاء القادم، ويقدم هذا النوعَ من الاختبارات المركزُ الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

يأتي ذلك لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويسهم أيضًا في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية؛ وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على نقاط الضعف في القدرات المحددة، ويساعد كذلك في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

وأوضح مركز قياس أن الفترة الثانية من اختبارات القدرة المعرفية ستعقد في شهر يناير 2022م، وسيتاح التسجيل فيها قريبا، وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية (Numerical Ability) والقدرة الاستدلالية (Logical Reasoning) والقدرة المكانية (Spatial Ability) والقدرة اللفظية (Verbal Ability)، كما يمكن التسجيل فيه عبر الرابط: https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/".