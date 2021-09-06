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قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد منذ توليه حكم البلاد أن الإنسان المصري من أهم أولياته واهتماماته، مشيرا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» صورة لهذا الاهتمام.

وأضاف «عبدالقوي» خلال لقائه لـ برنامج «صباح الخير يامصر»، والمذاع على فضائية «الأولى»، الإثنين، أن مبادرات «»حياة كريمة «ومبادرة» 100 مليون صحة «من المبادرات غير المسبوقة على مستوى العالم، متابعا :» جميع المنظمات العالمية أشادت بها».

واسترسل رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن مبادرة الرئيس «100 مليون صحة» وغير المسبوقة عالمية استهدفت فحصا طبيا لجميع المصريين، ولم تتوقف عند الفحص بل تعدت لمستوى القضاء على فيروس «سي».

وأكمل: «فيروس «سي» من الفيروسات اللعينة والتي لم يكن لها علاج»، لافتا إلى أن مبادرة «تطوير القرى الريفية» بمثابة إعجاز، وفي مدة قصيرة بالنسبة للخدمات غير الموجودة بالقرى.

واستطرد: «مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في أزمة كورونا العالمية، وفي وقت العام كله يواجه فيه التطرف والإرهاب».