نائبة: قرار إعفاء سيارات السياحة من الجمارك تُوسع الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي

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قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن قرار وزارة المالية الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، والذي بدأ العمل بها منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، والتي تتضمن إعفاء السيارات المستوردة لأغراض السياحة من الضريبة الجمركية بشكل كامل باستثناء سيارات «الليموزين» سيكون له مردود إيجابي كبير.

وأضافت «رمزي» في بيان لها، الاثنين، أن تلك القرارات خطوة إيجابية وممتازة في صالح المواطن، تسمح بالتوسع في الحلول التكنولوجية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وفقًا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١.

وأشارت إلى الجهود المبذولة من وزارة المالية في تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك وإحتواءها بشكل دقيق على جميع الإجراءات التي يجب اتباعها من العاملين والمتعاملين بالجمارك، بحيث لا تترك أي مجال للتقديرات الشخصية، حيث تم وضع تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات منها «مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات ACI»، وتتضمن أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.

وتابعت أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تبدأ منظومة الجمارك عهدا جديدا من حيث إجراءات وزمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار، من خلال سلسلة مواد تم دراستها بعناية للتيسير على كل من يتعامل مع منظومة الجمارك .

وأوضحت أن القانون الجديد يأتي ضمن سلسلة قوانين اقتصادية ناقشها مجلس النواب بهدف تعديل مسار الحياة الاقتصادية وتطويرها.