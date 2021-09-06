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محافظ القاهرة يُكرّم «بطلة الثانوية العامة» (تعرف على قصتها) (صور)

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محافظ القاهرة يُكرّم «بطلة الثانوية العامة» (تعرف على قصتها) (صور) محافظ القاهرة يُكرّم «بطلة الثانوية العامة» (تعرف على قصتها) (صور)

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كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الإثنين، الطالبة سهيلة سمير محمود المعروفة باسم «بطلة الثانوية العامة»، والتى استطاعت التفوق هذا العام رغم ظروفها التي أضطرتها لإجراء جراحة خطيرة بالعين قبل الامتحانات بأقل من 20 يومًا، إلا أنها أصرت على دخول الامتحان وحصلت على درجات كبيرة في جميع المواد.

وأكد المحافظ المحافظة تفخر بأن تُكرّم واحدة من بناتها التي تحدت كل الظروف وواصلت دراستها بتفوق، مشددًا على أنها مثال للقوة والأصرار متمنيًا أن يكون كل الشباب بمثل عزيمتها في كل تحدى يواجهونه.

وحيا المحافظ «بطلة الثانوية العامة» الطالبة بمدرسة سيزا نبراوى بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بالقسم الأدبى على روحها العالية متوقعًا لها مستقبلًا باهرًا، كما حيا أسرتها على وقوفهم بجانبها، مؤكدًا أنهم نموذج مشرف لأبناء العاصمة.

وأهدى المحافظ الطالبة شهادة تقدير وجهاز «لاب توب» وهدية لأسرتها.

حضر اللقاء محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وأسرة الطالبة المتفوقة.

المصرى اليوم

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