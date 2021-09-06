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تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور)

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تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور) تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور)

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين، قافلة «أبواب الخير» أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببورسعيد .

وتفقد المحافظ القافلة التى تضم ٦ شاحنات تشمل ٥ شاحنات مواد غذائية وشاحنة أجهزة ومعدات طبية، يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، ورعاية الفئات الأكثر حتياجا، حيث يتم تنفيذ القافلة بالتعاون بين صندوق تحيا ، ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة ومؤسسات المجتمع مدنى .

ووجه «محافظ بورسعيد»أسمى معانى الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على حرصه الدائم على تحقيق الرعاية الكاملة لجميع فئات المجتمع، والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية، وتحقيق سبل الحياة الكريمة التي تتم في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد أزهى عصورها تحت قيادة الرئيس السيسى، وتخطو بخطوات ثابتة نحو التنمية والازدهار.

محافظ بورسعيد يستقبل قافلة " أبواب الخير " أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها رئيس الجمهورية
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة " أبواب الخير " أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها رئيس الجمهورية
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة " أبواب الخير " أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها رئيس الجمهورية
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة " أبواب الخير " أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها رئيس الجمهورية

المصرى اليوم

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