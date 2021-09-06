الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الإثنين، منفذ بيع اللحوم المدعمة بقرية سبرباي ضمن المشروع القومي لمحاربة الغلاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت إشراف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بحضور محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء والمحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

أكد المحافظ خلال الافتتاح أن مبادرة رئيس الجمهورية تهدف في المقام الأول لتوفير حياة كريمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطن ومواجهة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية ذلك من خلال توفير لحوم طازجة بأسعار مخفضة، حيث يبلغ سعر الكيلو جرام من اللحم البقري الطازج ٨٥ جنيهًا ويقع المركز في مكان حيوي بجوار موقف سبرباي ومجمع الكليات.

من جانبه، قال محمود العسقلاني رئيس الجمعية، إن الجمعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة تسعى من خلال تلك المنافذ إلى حماية المستهلك والتنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة، وتقوم أيضاً بدور فعال في رفع العبء عن المواطنين وتوطيد مبدأ حماية المستهلك وتوفير السلع للمواطن بأسعار مخفضة خاصة اللحوم.