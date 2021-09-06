رونالدو يمنع والدته من حضور مباريات مانشستر يونايتد .. الظهور الأول للدون أمام كريستال

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يستعد النجم البرتغالى كريستيانو رونالد، للظهور الأول بقميص مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل في مباراة فريقه الجديد أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب «أولد ترافورد» ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويترقب عشاق النجم البرتغالى لظهوره الأول لكن رونالدو أصدر فرمان إعتبره البعض غريب ومفاجئى بمنع والدتة من حضور اللقاء وكذلك معظم المباريات المقبلة لاسباب كشفتها صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية على لسان رونالدو الذي قال: لا يُسمح لها في إشارة لوالدتة الآن بمشاهدة المباريات الكبيرة.

وأضاف «قلت لها: اسمعي لم يعد لدي أب الآن، ولا أريد أن أفقد أمي أيضا، لذلك لن تشاهدي مباريات ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي.

وتابع «صاروخ ماديرا»: أطلب من الأصدقاء أن يبقوا معها وهي تتجول في المنزل، لقد أغمي عليها مرتين بالفعل في الملعب، إنها تتوتر بشدة.

كما شرح رونالدو الدور المحوري لأمه في حياته، حيث أكد أنه مدين لها بمسيرته الكروية الناجحة.

وقال البرتغالي: أمي ركن الأسرة، وما أملكه اليوم هو بسبب دعمها المستمر لي.

وأكمل: لقد عملت بجد لتقديم أفضل ما لديها لأطفالها، وخاصة بالنسبة لي، لأنني أصغر أفراد الأسرة، لقد كانت كثيرا ما تمنحي الفرصة.

وأردف: أتذكر عندما كان عمري 12 عاما، وأخبرتها أنني أريد الذهاب إلى لشبونة للعب مع فريق شباب سبورتينج.

ووتابع رونالدو: قالت لي: يا بني إذا كان هذا ما تريده حقا، فلن أقطع ساقيك وأوقفك، يمكنك الذهاب، سيكون من الصعب على أن أتركك، ولكن اذهب، واتبع حلمك