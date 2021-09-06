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أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك والكرة المصرية، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، لم يستغل تواجد محمد صلاح، مع المنتخب خلال مباراة الجابون.

وتعادل المنتخب الوطني مساء أمس مع مضيفه منتخب الجابون 1-1، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم العالم.

وشهدت هذه المباراة تواجد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مع منتخب مصر بعدما غاب عن المباراة الأولى في رحلة التصفيات أمام منتخب أنجولا.

وقال أيمن يونس: حسام البدري لم يستغل وجود محمد صلاح، بشكل جيد، كما لم يكن هناك بدائل داخل الملعب له.

وأوضح أيمن يونس: على الأقل حينما كان هيكتور كوبر، مديراً فنياً لمنتخب مصر، كان هناك طريقة واضحة وهى الدفاع القوي و"وارمي الكرة لصلاح".