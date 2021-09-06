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أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل

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أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل كوبر أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل

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أكد أيمن يونس، نجم نادي والكرة المصرية، أن الجهاز الفني لمنتخب بقيادة حسام البدري، لم يستغل تواجد محمد صلاح، مع خلال مباراة الجابون.

وتعادل المنتخب الوطني مساء أمس مع مضيفه منتخب الجابون 1-1، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات العالم.

وشهدت هذه المباراة تواجد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مع منتخب مصر بعدما غاب عن المباراة الأولى في رحلة التصفيات أمام منتخب أنجولا.

وقال أيمن يونس: حسام البدري لم يستغل وجود محمد صلاح، بشكل جيد، كما لم يكن هناك بدائل داخل الملعب له.

وأوضح أيمن يونس: على الأقل حينما كان هيكتور ، مديراً فنياً لمنتخب مصر، كان هناك طريقة واضحة وهى الدفاع القوي و"وارمي الكرة لصلاح".

المصرى اليوم

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