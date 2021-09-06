المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للدراجات تغادر القاهرة وتشيد بالتنظيم المصري

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غادرت أمس معظم بعثات المنتخبات التي شاركت في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار القاهرة عائدة إلى بلادها، وذلك بعد انتهاء منافسات البطولة التي استضافتها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما تغادر اليوم بعثات منتخبات سويسرا وبولندا و ماليزيا والمكسيك المغرب الأرجنتين و هونج كونج، وهي اخر المنتخبات المتواجدة بالقاهرة.

واشادت بعثات الدول المشاركة بتنظيم مصر للبطولة بشكل رائع.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام – رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي- قد نظمت رحلات سياحية لبعثات المنتخبات المشاركة في البطولة إلى منطقة أهرامات الجيزة على مدار الـ 3 أيام الماضية.

وكان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد حرص علي حضور فعاليات ختام البطولة أمس بالمضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة، وقام الوزير بتسليم الميداليات للأبطال الفائزين.

وأشاد صبحي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة بالتنسيق مع الاتحاد الدولى للدراجات ووزارة الشباب والرياضة، الأمر الذى كان له بالغ الأثر في تحقيق النجاح التنظيمي للبطولة على كافة الأصعدة استمرارا للنجاحات المصرية في تنظيم البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

وتوجت روسيا بالمركز الأول في البطولة بعد احتلالها صدارة الترتيب العام عقب نهاية منافسات البطولة حيث حصدت 20 ميدالية ( 14 ذهبية و ميدالية فضية و 5 برونزية).

وحلت ألمانيا في المركز الثاني بالترتيب العام بمجموع 11 ميدالية ( 2 ذهب و 8 فضية و برونزية).

و جاءت إيطاليا في المركز الثالث بالترتيب العام محققة 10 ميداليات ( 2 ذهب و 2 فضية و 6 برونزية).]