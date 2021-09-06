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تفعيل اتفاقية تعاون مشترك بين تمريض جامعة القناة وهيئة قناة السويس

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تفعيل اتفاقية تعاون مشترك بين تمريض جامعة القناة وهيئة قناة السويس تفعيل اتفاقية تعاون مشترك بين تمريض جامعة القناة وهيئة قناة السويس

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أشار الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس إلى إن اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة قناه السويس وهيئة قناة السويس تهدف إلى عقد دورات تدريبية للتمريض داخل مستشفيات ومراكز هيئة قناة السويس، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على التعاون الفعال والمثمر مع الهيئات والمؤسسات داخل إقليم القناة وسيناء،

وأوضح أن الجامعة كبيت خبرة تضع على رأس أولويتها دورها المجتمعى خاصة في مجال الصحة في ظل التدابير الخاصة بمجابهة المستجد.

وقالت الدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس، أن الكلية قامت بعقد حزمة من الندوات في مجال القيادة والتخطيط وتنظيم الوقت والذكاء الاصطناعى والوقاية من الأمراض المزمنة _مرض السكر وضغط الدم المرتفع- أمراض القلب- أمراض الكلى- التهاب الكبدى الوبائى«.

وتابعت وكذلك تقديم حزمة من الندوات في مجال الوقاية من وباء كورونا المستجد «Covid 19» وورش العمل في مجال الإسعافات الأولية والانعاش القلبى CPR بالإضافة إلى دورات تدريبية في مجال جودة الرعاية الصحية وفى مجال الأمن والسلامة ونمط الحياة الصحى للعاملين بهيئة قناة السويس وكذلك حزمة من الدورات في مجال المخاطر المهنية التي ووسائل التأهيل والسلامة والصحة المهنية مع تقديم ندوات عن الإقلاع عن التدخين والإدمان والأضرار السلبية لها

وتماشيا مع هذا السياق تم عقد محاضرة عن «رعاية حديثي الولادة والمبتسرين حاضر بها الدكتور إسلام مشالى ودور تمريض الأطفال في وضع خطة الخروج من المستشفي والمتابعة» بحضور مجموعة من اخصائي تمريض الأطفال ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة .

المصرى اليوم

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