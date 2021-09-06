جامعة بنها تعلن تطعيم الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم بداية العام الدراسي

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أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على الدور التي تقوم به وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة خلال الفترة السابقة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة، إضافة إلى دورها في متابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعة.

جاء ذلك خلال رئاسة «الجيزاوي»، للاجتماع الدوري للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بالجامعة بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الازمات والكوارث بالجامعة، والمهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والعميد هيثم محمد شحاتة وكيل إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والدكتور عمر الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان شحاته وكيل وزارة القوي العاملة، وأيمن بيومي الامين الجامعة المساعد للشئون الماليه، وأحمد عبدالهادي مدير وحدة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ومصطفي محي الدين ممثل الهلال الأحمر بالقليوبية.

وأشار القائم بعمل رئيس الجامعة، إلى أهمية وضع خطة للعمل مع بدء العام الدراسي الجديد وتشمل كافة كليات وقطاعات الجامعة من حيث أعمال الصيانة، وضع العلامات الاسترشادية، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية والادارة الطبية بالجامعة للبدء في استقبال الطلاب الجدد، حيث سيتم تطعيم كافة الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالاضافة إلى وضع خطط للاخلاء لكافة منشأت الجامعة بالتعاون مع الحماية المدنية بالمحافظة، وعمل محاكاة لها بمشاركة الطلاب بالكليات.

وشدد على المرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء، والتأكد من عملها، وتدريب أفراد الأمن الإداري على الحماية المدنية، وعقد دورات للاسعافات الأولية لكافة منتسبي الجامعة بالتعاون مع الهلال الاحمر بالقليوبية، مشيرا إلى أن هذة الدورات تعطي ثقة للمجتمع المدني في الجامعة للتعامل مع كافة الازمات والكوارث.

وقال الدكتور جمال سوسة، إنه تم اتخاذ كافة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية والكليات، وتشكيل لجان للتعرف على المشكلات داخل الوحدات والكليات من أجل التعرف عليها، والعمل على حلها بالتعاون مع كافة قطاعات المجتمع المدني.

وقالت شرين شوقي، إنن وحدة الازمات والكوارث بالجامعه تعقد اجتماعا شهريا لمتابعة تنفيد كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بكافة كلياتها وحداتها عي مستوي الجامعة.

وقال المهندس مصطفي مجاهد، إن هناك تعاون بين الجامعة وشركة المياة والصرف الصحي وبالأخص في المستشفيات الجامعية، فهناك تنسيق كامل مع ادارة المستشفي في حالة انقطاع المياة يتم تبلغيها مسبقا لملأ الخزانات المياة وصيانة الخزانات المياة بالمستشفي من قبل الشركة.

وقال الدكتور خالد عبدالغني، إن هناك تواصل دائم مع الجامعة فنحن نتعامل معهم كفريق واحد وبالاخص في حملات التطعيم المستمرة لكافة منتسبي الجامعة.

وأوضح العميد هيثم محمد شحاتة بأن الجامعة قامت بمرعاة كافة الاشتراطات الحماية المدنية بالمباني الجديد بالجامعة.

وأكد الدكتور إبراهيم راجح، أنه تم تفعيل وحدات الأزمات داخل الكليات بالإضافة إلى قيام الوحدة بعمل حملات توعية على مستوى الجامعة.