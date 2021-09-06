أخبار عاجلة

خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«جبالي» يلتقى رئيس برلمان النمسا: ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط

Print
«جبالي» يلتقى رئيس برلمان النمسا: مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط «جبالي» يلتقى رئيس برلمان النمسا: ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق، برئيس البرلمان النمساوى وولفجانج سوبوتكا، خلال المؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات العالمية والقمة البرلمانية الاولى لمكافحة الارهاب، اليوم الاثنين في فيينا.

و اشا د «جبالى» خلال اللقاء بالجهود النوعية التي يبذلها البرلمان النمساوي في سبيل تنظيم أعمال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الارهاب، وعلى الصعيد الثنائي،و أكد تعزيز أطر التعاون البرلماني بين والنمسا، بما في ذلك تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية النمساوية، باعتبارها مسار يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

و استعرض «جبالى» الطفرة التنموية الشاملة التي حققتها مصر في جميع المجالات، خلال الأعوام الماضية، على الرُغم من التحديات التي واجهتها وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وقال إن مصر تمثل ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما ينعكس إيجابياً على قدرتها على دعم جهود تسوية الأزمات المتعددة في الإقليم.

من جانبه، وولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي برئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق لسيادته، مشيرا إلى المشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات ،والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، ومشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية، النمساوية على كافة الأصعدة والمستويات.

واكد على تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بإنشاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية، النمساوية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته