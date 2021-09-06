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التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق، برئيس البرلمان النمساوى وولفجانج سوبوتكا، خلال المؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات العالمية والقمة البرلمانية الاولى لمكافحة الارهاب، اليوم الاثنين في فيينا.

و اشا د «جبالى» خلال اللقاء بالجهود النوعية التي يبذلها البرلمان النمساوي في سبيل تنظيم أعمال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الارهاب، وعلى الصعيد الثنائي،و أكد تعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا، بما في ذلك تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية النمساوية، باعتبارها مسار يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

و استعرض «جبالى» الطفرة التنموية الشاملة التي حققتها مصر في جميع المجالات، خلال الأعوام الماضية، على الرُغم من التحديات التي واجهتها وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وقال إن مصر تمثل ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما ينعكس إيجابياً على قدرتها على دعم جهود تسوية الأزمات المتعددة في الإقليم.

من جانبه، وولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي برئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق لسيادته، مشيرا إلى المشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات ،والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، ومشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية، النمساوية على كافة الأصعدة والمستويات.

واكد على تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بإنشاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية، النمساوية.