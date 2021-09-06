طقس حار في 5 مدن وسحب ممطرة فوق المدينة

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سجلت المدينة المنورة والدمام والأحساء وحفر الباطن ورفحاء أعلى درجات الحرارة في السعودية اليوم، وذلك بواقع 45 درجة مئوية، في حين سجلت السودة أقل درجة بـ25.

في غضون ذلك، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات بهطول أمطار متوقعة على المدينة المنورة اليوم.

وتوقع المركز، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات «جازان- عسير - الباحة»، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. بينما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.