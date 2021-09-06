وزير الصحة اليمني يعلن الدخول في الموجة الثالثة من كورونا

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قال وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، إن بلاده دخلت ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا مع تزايد أعداد المصابين والوفيات بالفيروس في مختلف محافظات البلاد.

وأضاف المسؤول اليمني في تغريدة على «تويتر»، الإثنين، أن «كورونا أعجز دولًا كثيرة وأنظمة صحية متقدمة ونحن باليمن في ذروة الموجة الثالثة وغرف العناية المركزة بالمرضى تمتلئ بالبلد، داعيا جميع اليمنيين إلى أخذ المخاطر الصحية لفيروس كورونا على محمل الجد، والالتزام بالإجراءات اللازمة لحماية انفسهم ومساندة وزارة الصحة في مواجهة الجائحة الخطيرة».

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 8108 إصابات توفي منها 1523 حالة بينما تعافى 4982.

وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ حملة التطعيم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وذلك بعد أسبوع من وصول أول شحنة من إنتاج جونسون اند جونسون الأمريكي.