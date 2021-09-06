أخبار عاجلة

خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وزير الصحة اليمني يعلن الدخول في الموجة الثالثة من كورونا

Print
وزير الصحة اليمني يعلن الدخول في الموجة الثالثة من كورونا وزير الصحة اليمني يعلن الدخول في الموجة الثالثة من كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، إن بلاده دخلت ذروة الموجة الثالثة من مع تزايد أعداد المصابين والوفيات بالفيروس في مختلف محافظات البلاد.

وأضاف المسؤول اليمني في تغريدة على «تويتر»، الإثنين، أن «كورونا أعجز دولًا كثيرة وأنظمة صحية متقدمة ونحن باليمن في ذروة الموجة الثالثة وغرف العناية المركزة بالمرضى تمتلئ بالبلد، داعيا جميع اليمنيين إلى أخذ المخاطر الصحية لفيروس كورونا على محمل الجد، والالتزام بالإجراءات اللازمة لحماية انفسهم ومساندة وزارة الصحة في مواجهة الجائحة الخطيرة».

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 8108 إصابات توفي منها 1523 حالة بينما تعافى 4982.

وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ حملة التطعيم في المناطق التي تسيطر عليها ، وذلك بعد أسبوع من وصول أول شحنة من إنتاج جونسون اند جونسون الأمريكي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في مقابلة صحفية .. متحدث طالبان: دور المرأة "الولادة" فقط ولا حاجة لها في الحكومة

في مقابلة صحفية .. متحدث طالبان: دور المرأة "الولادة" فقط ولا حاجة لها في الحكومة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

انقلابيو غينيا يعلنون إجراء سلسلة مشاورات لتشكيل الحكومة

انقلابيو غينيا يعلنون إجراء سلسلة مشاورات لتشكيل الحكومة

وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة في سطور

وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة في سطور