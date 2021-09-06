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: تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني

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بالفيديو: تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني : تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني

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نشر الفنان والمطرب تامر حسني عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام للاعب كرة بمباراة من الدورى الأسباني يتعرض للعديد من العراقيل أثناء انطلاقه في هجمة لفريقة ويصر على الاستمرار رغم كل ما يواجهه حتى يحقق هدفًا رائعًا.

وعلق «تامر» على الفيديو وكتب: «لما شوفت الهدف دا شبهته بمشوار الحياه اللي الإنسان بيمشيه لحد ما يحقق هدفه، رغم طول المشوار والصعوبات اللي بتواجهه والناس المحبطه اللي بتحاول توقفه في وسط مشواره ولإنه مش تمثال فضل يقاوم ويعافر يمين وشمال لحد ما وصل لهدفه».

معروف أن «تامر» أحيا مؤخرًا احدى اضخم حفلات الساحل الشمالي، وتم اذاعتها على الهواء أمس الأول، على قناة المحور، على المسرح الرومانوسط تظاهرة واحتفالية رائعة حيث امتلأ المسرح الروماني باكمله وشهد الحفل حضور نخبة من النجوم والمشاهير في والوطن العربي،
كما حقق تامر حسني نجاحا جماهيريًا كبيرا من خلال قيام «مش انا» والذي نال استحسان الجماهير والنقاد وايرادات ضخمة داخل مصر وفي ارجاء الوطن العربي.

المصرى اليوم

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