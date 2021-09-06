ضبط 7 أطنان مخللات وزيت زيتون منتهية الصلاحية بالعريش

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء سمرى مدير عام التموين والتجارة بشمال سيناء إلى أنه بناء على تعليمات وزير التموين ومحافظ شمال سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية وتكثيف الحملات التموينية لضبط أية مخالفات تم تشكيل حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين، وباشتراك مدير الرقابة التموينية وحيد على عبدالهادى العسكرى ومفتشى الرقابة التموينية: حسن عبدالسلام ومحمد يونس ومفتشى الأغذية: عرفات موسى ومنصور الشبراوى .

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع مخللات ( طرشى ) يعمل بدون ترخيص، وتم ضبط كمية قدرها 7 أطنان مخلل ( طرشى ) منتهية الصلاحية.. علاوة على ضبط كمية زيت زيتون قدرها 2.652 كيلو جراما منتهية الصلاحية أيضا بأحد المعاصر.. حيث تم عمل المحاضر اللازمة والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها .

ومن جهة أخرى.. تم ضبط 3 مخابز تتلاعب في وزن الرغيف خلال الحملة، وتم عمل التقارير لتلك المخابز، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها .

وأشار إلى استمرار الحملات وتشديد الرقابة لضبط المخالفات بناء على تعليمات وزارة التموين وتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .