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مناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ

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مناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ مناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ

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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ في بيان اعلامي، عقدت الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اجتماعًا لمناقشة مناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ وإعداد الملامح التنموية لمراكزها، برئاسة الدكتورة المهندسة نائب رئيس الهيئة للتخطيط القومي والإقليمي والبحوث والدراسات، والتي بدأت الاجتماع بالترحيب بالحضور من فريق العمل بالهيئة من الإدارات المختلفة، وفريق عمل الخبراء والاستشاريين في التخصصات المختلفة (الدراسات الإقليمية والعمرانية- البنية الأساسية «الطرق والكهرباء والاتصالات»- الدراسات الاقتصادية- الزراعة والصناعة- الدراسات البيئية- الدراسات السكانية والاجتماعية والخدمات).

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل في تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ ومراكزها، والاتفاق على منهجية العمل والخطوات المرحلية للمشروع، كما تم الاتفاق على مكونات التقرير في تحليل الدراسات السابقة، ودراسة التحليل القطاعي في البعد الإقليمي، ودراسة الأصول والموارد بمراكز المحافظة.

كما تم الاتفاق على إعداد التحليل الرباعي (SWOT) للقطاعات المختلفة، وتحديد قضايا وفجوات التنمية، بالإضافة إلى صياغة الرؤى القطاعية ومن ثم صياغة الرؤية الموحدة للمحافظة، وإعداد المخطط الاستراتيجي والمشروعات التنموية.

المصرى اليوم

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