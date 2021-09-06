«داعواتكم ».. هاني سرحان يعلن إصباته بفيروس كورونا

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أعلن المؤلف والسيناريست هاني سرحان، إصابته بفيروس كورونا، بعد إجرائه المسحة الخاصة بالفيروس، مطالباً متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل .

كتب «سرحان» عبر خاصية «الأستوري» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلا: «كورونا إيجابي.. دعواتكم تعدي على خير».

هاني سرحان عبر إنستجرام

وكان قد تعاقد هانى سرحان على فيلم «اللي مايتسموش»، وهو أول أعمال هاني سرحان السينمائية الذي يعمل عليه حالياً على أن يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال 2022.

يذكر أن هانى سرحان، كتب عددا من الأعمال الناجحة مثل «الأب الروحى»، «لمس أكتاف»، و«الفتوة»، «الاختيار»، كما تعاقد مؤخرًا على أول أعماله السينمائية بعنوان «اللى مايتسموش»، لعرضه في عام 2022.