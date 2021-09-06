إيران: التدخل الخارجي في أفغانستان مصيره الفشل.. وتجويع بنجشير يتعارض مع القوانين

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قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، إن التدخل الخارجي في أفغانستان مصيره الفشل وأدان الهجمات التي وقعت الليلة الماضية على وادي بنجشير والتي أسفرت عن مقتل قادة أفغان.

واضاف خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ان الشعب الافغاني شعب غيور جدا يسعى للاستقلال، وبالتالي فأن أي تدخل اجنبي في هذا البلد مرفوض وأن قضية بنجشير يجب ان تحل سياسيا وعن طريق الوساطات، ولاينبغي لأحد ان يدع الأمور تنتهي بتقابل الأخوة، كما ان على حركة طالبان ان تفي بتعهداتها.

وأكد أن هناك تقارير تشير إلى محاصرة منطقة بنجشير وقطع الكهرباء عنها وتجويع سكانها وهذا ما يتعارض مع القوانين الدولية.

واكد المتحدث باسم الخارجية ان ايران تبذل اقصى المساعي لانهاء معاناة الشعب الافغاني وتشكيل حكومة تضم جميع الاطراف، داعيا إلى عدم تجاوز الخطوط الحمراء، كما دعا المنظمات الدولية ودول المنطقة إلى المساهمة في اقرار السلام والاستقرار في افغانستان.