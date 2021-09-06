ماريمبا نسمة عبدالعزيز بمسرح النافورة الجمعة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز حفلاً في الثامنة مساء الجمعة 10 سبتمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا .

اعدت نسمة برنامج فنى متميز يضم باقة من اشهر المؤلفات العربية والغربية التي اعيدصياغتها لتناسب الة الماريمبا منها البخيل وانا، ماريمبا فيوجن، بتونس بيك، تيكو تيكو، على اللى جرى، انا كل ما اقول التوبة، وليم تل، ديسباسيتو، فيكتورى، حارة السقايين، 3 دقات، مامبو، سهر الليالى وسواى .

الجدير بالذكر أن نسمة عبدالعزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكر وتخصصت في العزف على آلالات الإيقاع، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاء بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية .