«وحشتينى أوي».. هند صبري تحيى الذكرى الـ87 لميلاد رجاء الجداوي

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تحل اليوم الذكرى الـ87 لميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا العام الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

حرصت الفنانة هند صبري على إيحاء ذكرى ميلاد الفنانة القديرة «رجاء الجداوي»، اذ نشرت صورة تجمعهما عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «عيد ميلادك في الجنة.. وحشتيني أوي».

هند صبري عبر إنستجرام

وولدت رجاء الجداوي في 6 سبتمبر عام 1934، بمحافظة الإسماعيلية، وهى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، فكأنها ورثت العرق الفني منها، رغم أنها بدأت حياتها المهنية كمترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، ثم تم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى في عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن وأحبته.

وبدأت رجاء الجداوى مسيرتها عام 1958 في فيلم «غريبة»، لتثبت حضورها ويتوالي تألقها في العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية والمسرحية خلال مسيرة فنية طويلة امتدت لـ 62 عامًا من الإبداع، قدمت خلالهم ما يزيد عن 300 عمل.