ضبط «فطيرة» أشهر تاجر مخدرات في القليوبية والمنوفية

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القت مديرية امن القليوبية بالتنسيق مع مباحث مكتب المخدرات القبض على اشهر تاجر مخدرات في محافظتى المنوفية والقليوبية وشهرته «فطيرة» حيث يتنقل بين المحافظتين لترويج الهيروين وتم ضبط عند بوابة تحصيل الرسوم على الطريق الحر اثناء استقلالة سيارة ملاكى وبحوزته 450 جرام هيروين ومخدر الايس ومبلغ مالى 25 الف جنية ومطواة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

وردت معلومات لضباط مكتب مكافحة المخدرات في القليوبية تفيد قيام مسجل شقى خطر بالتنقل بين محافظتى المنوفية والقليوبية لترويج الهيروين

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية وتوصلت تحريات اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ان المتهم من منطقة منوف بمحافظة المنوفية وانه سبق إتهامه في 14 قضية مخدرات وسرقة وسلاح وإصابة خطأ وخيانة أمانة ومسجل خطر فئة «ج» سرقات عامة ومطلوب التنفيذ عليه في جناية حكم ضده بالسجن لمدة 3 سنوات

وأثناء استقلال المتهم سيارة ملاكى بالقرب من بوابات تحصيل الرسوم على طريق شبرا- بنها الحر إتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة قليوب تمكنت الاجهزة الامنية من القبض علية ويدعى «ح ج ح»، 33 سنة وشهرته «فطيرة»

وبتفتيشه ضبط بحوزته 315 جرام هيروين و40 جرام من مخدر الايس وميزان حساس وسلاح أبيض «مطواة» ومبلغ مالى 25 ألف جنيه و3 هاتف محمول وأعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتة والسلاح الأبيض للدفاع والسيارة لتسهيل تنقلاته في بيع وترويج المواد المخدرة

وتحرر محضر بالواقعة وقررت نيابة مركز شرطة قليوب حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة