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: «كوفيد جلوبولين» أول عقار مناعي يخضع حاليا للتجارب السريرية لمواجهة كورونا

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روسيا: «كوفيد جلوبولين» أول عقار مناعي يخضع حاليا للتجارب السريرية لمواجهة كورونا : «كوفيد جلوبولين» أول عقار مناعي يخضع حاليا للتجارب السريرية لمواجهة كورونا

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أعلنت وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية أن عقار «كوفيد جلوبولين»، وهو أول عقار مناعي مميز مسجل في العالم، يخضع حاليا للتجارب السريرية .

وقالت أولجا إيخلر، رئيسة قسم الدعم الطبي في وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية، في تصريح على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: «تجري المرحلة الأولى من التجارب السريرية لعقار تم تحضيره في مختبر شركة ناتسيمبيو المناعية التابعة لمؤسسة روستيخ، وهو جلوبولين مناعي مميز مضاد لكوفيد».

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجّلت مطلع أبريل أول جلوبولين مناعي مميز في العالم لفيروس كورونا على أساس بلازما الدم للأشخاص المتعافين من المرض، وينتظر بعد الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية، استخدام الدواء في علاج الحالات المتوسطة والشديدة من عدوى كوفيد-19.

المصرى اليوم

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