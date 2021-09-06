تركيا تشدد إجراءات مواجهة كورونا: فحص أسبوعي لغير المطعمين

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فرضت تركيا، الإثنين، إجراءات احترازية جديدة لمكافحة عدوى فيروس كورونا على المواطنين غير الملقحين ضد المرض، وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام المواطنين غير الملقحين والذين لم يتعرضوا للمرض سابقا بعرض نتائج سلبية للفحوص الخاصة بفيروس كورونا لا يتجاوز تاريخها 48 ساعة منذ دخول الحفلات الموسيقية وقاعات السينما والمسرحيات.

كما يفرض نفس الشرط على المواطنين الراغبين في تنفيذ رحلات بين المدن بواسطة وسائل النقل العام مثل الحافلات أو الطائرات أو الأنواع الأخرى، وفرضت على المدرسين والمعلمين في المدارس والجامعات والمعاهد الذين لم يتلقوا اللقاحات الخضوع للفحص مرتين كل الأسبوع.

وقالت السلطات التركية إنه «يحق لجهة العمل إلزام كل العاملين لديها من الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو لم يتعرضوا للمرض الخضوع لاختبار «PCR» مرة في الأسبوع، مؤكدة أن «هذه الإجراءات لن تخص السياح الأجانب، لكنها ستشمل الأجانب المقيمين في تركيا».