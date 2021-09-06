الرئيس الباكستاني في «يوم الشهيد»: «سنظل ندافع عن كشمير»

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قال الرئيس الباكستاني الدكتور، عارف علوى، إن السادس من سبتمبر له مكانة بارزة في التاريخ كرمز للـشجاعة في حب الوطن والتزام القوات المسلحة نحو الأمة.

وأضاف «علوي» خلال الاحتفال بـ«يوم الشهيد»، الإثنين، أنه «منذ 56 عاما أظهر جنود وضباط القوات المسلحة شجاعة ومهنية غير مسبوقة، وأحبطت المخططات الشريرة للعدو جنبا إلى جنب والأمة بأسرها في ظهورهم، هزمت قوات الجيش الباكستاني والبحرية والقوات الجوية العدو على كل الجبهات».

وأضاف: «تلعب قواتنا ووكالاتنا أيضًا دورًا نشطًا في الأمن الداخلي وهزمت بنجاح العناصر الإرهابية لتوفير السلام لأمتنا، وتساهم بنشاط في جهود الإغاثة خلال الفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية، كما أنهم يساعدون في الحفاظ على السلام العالمي تحت راية الأمم المتحدة».

وتابع: «نخوض بنشاط حربًا هجينة ضدنا، داعيا المجتمع الدولي للمبادرة بإدانة الأعمال العدائية السافرة التي تهدف إلى تقويض السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «لن نتراجع أبدًا عن موقفنا المبدئي بشأن قضية احتلال الهند بشكل غير قانوني لجامو وكشمير، ونحن نقف إلى جانب شعب كشمير في كفاحه العادل من أجل حق تقرير المصير الذي تضمنه قرارات مجلس الأمن الدولي».