بسبب السرعة.. إصابة 8 عمال في حادثين متفرقين ببني سويف

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اصيب ٨ في حادثين متفرقين بالطريق الصحراوي الشرقي والطريق الفرعى بنى سويف ناصر وتم نقل المصابين لمستشفى بني سويف التخصصي ومستشفى ناصر المركزي بسيارات الإسعاف.

وكان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف تلقى اخطارا من مامور مركز بني سويف بانقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي امام احدى مصانع الأسمنت بسبب السرعة ونتج عن الحادث اصابة ٥ أشخاص وهم طارق حسن صابر ٣٦ سنه عامل من مركز سمسطا مصاب كدمات وسحجات بالجسم واشرف على فراج ٢٣ سنه عامل مركز ناصر مصاب كدمات وسحجات بالجسم وسامر سعد احمد ٣٩ عامل. سمسطا مصاب بكسر بالساق الايمن وعماد ملاك حنا ٤٣ سنه سائق مركز ناصر مصابجرح متهتك بالزراع الايمن ومصطقى محمود طه ١٤سنه طالب سمسطا مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

ووقع الحادث الثاني عندما انقلبت دراجة بخارية على طريق فرعى بين بنى سويف وناصر امام عزبة الوقف بسبب السرعة ونتج عن الحادث اصابة كل من حسين سيد حسن ١٧ سنه عامل مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وعيد رجب عبدالفتاح. ١٨ سنه عامل مصاب بسحجات وكدمات بالجسم وشحات احمد جوده. ٣٦ سنه عامل مصاب باشتباه كسر بالقدم الايسر وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.