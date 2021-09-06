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البحث عن سيارة طائشة تسببت في وفاة سائق أثناء عبوره الطريق الدائرى

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البحث عن سيارة طائشة تسببت في وفاة سائق أثناء عبوره الطريق الدائرى البحث عن سيارة طائشة تسببت في وفاة سائق أثناء عبوره الطريق الدائرى

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تكثف مباحث القليوبية ومديرية مرور القليوبية جهودهما لضبط سيارة طائشة صدمت سائق بهيئة النقل العام اثناء عبورة الطريق الدائرى أمام سلم منطى اتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة قليوب ما أدى إلى إصابتة باشتباه نزيف داخلى بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالوجه والرأس والجسم وتوفى فور وصولة المستشفى

وتلقى مأمور مركز شرطة قليوب اشارة من مستشفى قليوب التخصصى بوصول سائق بهيئة النقل العام جثة هامدة إثر إصابته باشتباه نزيف داخلى بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالوجه والرأس والجسم

انتقلت قوة امنية وتوصلت التحريات انه اثناء قيام «ا ع ز» 57 سنة سائق بهيئة النقل العام بعبور الطريق الدائرى أمام سلم منطى اتجاه القاهرة صدمتة سيارة مسرعة وفر قائدها هاربا وتسببت في إصابته باشتباه نزيف داخلى بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالوجه والرأس والجسم، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها وصرحت النيابة بدفن الجثة

المصرى اليوم

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