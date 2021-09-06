ضبط عصابة سرقة ماكينات الري فى طوخ

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القت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة ماكينات الرى الخاصة بالاراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة طوخ أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا يفيد بقيام 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصصوا في سرقة ماكينات الرى من الأراضى الزراعية دائرة المركز

تم اخطار اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والمقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وفى احد الأكمنة اتم ضبط المتهمين وهم «أ ا م» 32 سنة حداد، وشهرته «كركور» سبق اتهامه في 11 قضايا «سرقات مخدرات وسلاح نارى»، و«ح ح ب»، 22 سنة عامل و«أ ا أ»،40 سنة كهربائى

وذلك أثناء استقلالهم مركبة تروسيكل وبحوزتهم فرد خرطوش و3 طلقات وسكين و2 هاتف محمول و3 ماكينات رى وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للسلاحين الأبيض والنارى لحماية نشطهم الإجرامى، ومركبة التروسيكل لتسهيل تنقلاتهم وارشدوا عن مسروقات أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق