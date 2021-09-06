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انبي يعلن عن ثاني صفقاته الصيفية

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انبي يعلن عن ثاني صفقاته الصيفية انبي يعلن عن ثاني صفقاته الصيفية

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أعلن نادي انبي، تعاقده رسميًا مع أحمد جمعة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد النادي البترولي مع أحمد جمعة، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، في صفقة إنتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للنادي البترولي في حضور مصطفى الأمير، رئيس النادي وعبدالناصر محمد، مدير الكرة، ووائل الجمل وكيل أعمال اللاعب.

وجاء تعاقد انبي مع مهاجم المصري، بناء على طلب حلمي طولان، المدير الفني الفني لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم.

ويعد أحمد جمعة، هو ثاني صفقات انبي الصيفية، بعد أن تعاقد النادي مع عمر عدلي، مدافع المريخ البورسعيدي لمدة 4 سنوات مقبلة.

انبي يتعاقد مع احمد جمعة

المصرى اليوم

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