العسال: إبراهيم عيسى لم يخطئ وبيان الأهلي يثير فتنة

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أكد المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ان الاعلامي ابراهيم عيسي موقفة سليم للغاية ولا يوجد أي تجاوز سواء اعلامي أو قانوني ضده النادي الاهلي

وقال العسال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» في تعليقه على الأزمة الراهنة بين الأهلي وابراهيم عيسي: «عندما ينتقد ابراهيم عيسى جملة «الأهلى فوق الجميع» فهذا نقد مباح موجه إلى لفظ أو جملة وليس موجه لجماهير أو خلافه كما أدعى النادى الأهلى في بيانه».

وأضاف العسال:«الانتقاد موجه للفكرة وطريقة إستخدامها لما فيها من إستعلاء على الآخرين وليس لها ما يبررها إطلاقا فالنادى الأهلى مؤسسة رياضية، لايصح أن يميز نفسه بإستعلاء بلفظ أو جملة أو فعل فكان من الحكمة والفطنة على النادى الأهلى أن يصدر بيان يوضح مفهوم الجملة ويبين مقصدها بدلا من بيانات التهديد والوعيد وتقديم البلاغات وتضمين البيان كلمات ليس في محلها أو وقتها مثل (إحداث الفتنة) و(الحث على الكراهية) فهذه الكلمات أعتقد أن مجرد ذكرها دون مبرر فتنة».