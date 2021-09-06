أخبار عاجلة

خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

العسال: إبراهيم عيسى لم يخطئ وبيان الأهلي يثير فتنة

Print
العسال: إبراهيم عيسى لم يخطئ وبيان الأهلي يثير فتنة العسال: إبراهيم عيسى لم يخطئ وبيان الأهلي يثير فتنة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ان الاعلامي ابراهيم عيسي موقفة سليم للغاية ولا يوجد أي تجاوز سواء اعلامي أو قانوني ضده النادي الاهلي

وقال العسال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» في تعليقه على الأزمة الراهنة بين الأهلي وابراهيم عيسي: «عندما ينتقد ابراهيم عيسى جملة «الأهلى فوق الجميع» فهذا نقد مباح موجه إلى لفظ أو جملة وليس موجه لجماهير أو خلافه كما أدعى النادى الأهلى في بيانه».

وأضاف العسال:«الانتقاد موجه للفكرة وطريقة إستخدامها لما فيها من إستعلاء على الآخرين وليس لها ما يبررها إطلاقا فالنادى الأهلى مؤسسة رياضية، لايصح أن يميز نفسه بإستعلاء بلفظ أو جملة أو فعل فكان من الحكمة والفطنة على النادى الأهلى أن يصدر بيان يوضح مفهوم الجملة ويبين مقصدها بدلا من بيانات التهديد والوعيد وتقديم البلاغات وتضمين البيان كلمات ليس في محلها أو وقتها مثل (إحداث الفتنة) و(الحث على الكراهية) فهذه الكلمات أعتقد أن مجرد ذكرها دون مبرر فتنة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة